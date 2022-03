Braunöder im Interview: "Das große Ziel ist die Premier League"

Er gilt als Musterschüler, als das Gesicht der neuen Wiener Austria und wurde zum "Jungstar des Jahres" in der Bundesliga gewählt. Matthias Braunöder steht sinnbildlich für den sportlichen Aufschwung der Violetten aus der Bundeshauptstadt und ist als Verwalter und Stratege im Mittelfeld des aktuellen Tabellendritten nicht mehr aus der Anfangsformation wegzudenken. Im Interview mit dem kicker spricht der 19-Jährige über seine furiose Entwicklung, wie er von der Arbeit unter Manfred Schmid profitiert und über seine weiteren Karriereziele.

"Wenn man den Jungen ansieht, ist er ein Paradebeispiel für einen Spieler, den ich gerne bei der Austria sehen möchte", meinte Manfred Schmid im kicker-Gespräch über Shootingstar Matthias Braunöder, der mit 19 Jahren in seiner Debütsaison im Oberhaus geschickt die Bälle im Mittelfeld der Wiener Austria verteilt und mittlerweile zu den auffälligsten Profis im Kader der Violetten zählt. Fleißig, zielstrebig, bodenständig und bescheiden gibt sich der Blondschopf, der durch seinen Weg aus der Jugend der Wiener, über die Akademie und die Young Violets bis hin zum Sprung ins Profiteam im vergangenen Sommer als Prototyp der Austria-DNA gilt.

Nach kurzer Eingewöhnungszeit ist der akribische Arbeiter und Standardspezialist mittlerweile nicht mehr aus der ersten Elf wegzudenken, überzeugt mit konstanten Leistungen auf hohem Niveau und steht mit seiner Entwicklung sinnbildlich für den Aufschwung bei den "Veilchen", die im Jahr nach dem Restart mit dem Einzug in die Meistergruppe von einer möglichen Europacup-Teilnahme träumen dürfen.

Seine überzeugenden Auftritte haben den Youngster zudem mittlerweile auch für größere Klubs aus den Topligen Europas interessant gemacht. Auch beim torlosen Remis des ÖFB-U-21-Nationalteams im Rahmen der EM-Qualifikation gegen Kroatien betrieb der Goldjunge mit einem starken Auftritt wieder einmal Werbung in eigener Sache. Im Gespräch mit dem kicker bilanziert Matthias Braunöder sein erstes Jahr in der Bundesliga, spricht über seine eigene Entwicklung und welche Ziele er in seiner Laufbahn noch verfolgt.

kicker: Herr Braunöder, mit der Wiener Austria befinden Sie sich aktuell in bestechender Form. Im neuen Jahr konnte man fünf von sechs Spielen gewinnen und ist weiterhin ungeschlagen. Wie erklären Sie sich diesen positiven Lauf seit der Winterpause?

Matthias Braunöder: Ich glaube, dass wir uns über den Herbst als Mannschaft, aber auch jeder Einzelne als Spieler, wirklich extrem weiterentwickelt haben. Wir haben hart dafür gearbeitet, es passt jetzt einfach viel zusammen, sodass wir momentan diesen Erfolg haben.

Am Ende konnte man sich souverän für die Meistergruppe qualifizieren. Wie wichtig ist für die Spieler das Erreichen des oberen Play-offs?

Das ist sehr wichtig, weil wir uns damit weiterhin am höchsten Niveau mit den besten Teams in Österreich messen können und dazu die Chance haben, im nächsten Jahr international zu spielen. Es war harte Arbeit, dort hinzukommen, aber ich bin sehr froh, dass wir das geschafft haben und wir zu den besten sechs Mannschaften in der Liga zählen.

Zu Beginn der Saison hatte man eine Mannschaft, die aus finanzieller Not heraus - aus einigen Profis vom Vorjahr, ein paar Leihspielern und Talenten von den Young Violets - geformt wurde. Wie hat man es so schnell geschafft, eine Einheit zu bilden?

Das hat sich relativ schnell so entwickelt. Am Anfang haben wir schon etwas Zeit gebraucht, bis jeder seinen Platz in der Mannschaft gefunden hat. Da ist auch viel dem Trainerteam zu verdanken, aber auch den routinierten Spielen wie Markus Suttner und Alexander Grünwald, die uns gezeigt haben, wie es zu funktionieren hat in einem Team, damit man erfolgreich sein kann.

Sie haben das Trainerteam rund um Manfred Schmid angesprochen. Wie sehr profitieren Sie in Ihrer jungen Entwicklungsphase von seiner ruhigen Art als Coach?

Er ist für mich und die anderen jungen Spieler eine ganz wichtige Person, weil er sehr viel Ruhe ausstrahlt, viele Gespräche mit uns führt und uns einfach das Vertrauen schenkt. Er gibt wirklich jedem die Chance. Sowohl von der menschlichen als auch von der sportlichen Seite hat er mir viele Tipps gegeben, weil er doch schon viel erlebt hat und selbst Spieler war. Er hat gut vermittelt, dass es im Endeffekt doch nur ein Fußballspiel ist und dass wir da mit Freude und Selbstvertrauen agieren sollen.

Wie beurteilen Sie Ihre eigene Entwicklung seit Saisonbeginn? Wo haben Sie sich konkret verbessern können, wo gibt es noch etwas Nachholbedarf?

Ich habe mich Schritt für Schritt in allen Bereichen entwickelt, aber natürlich ist noch viel Luft nach oben. Speziell würde ich sagen, dass ich mich im Spiel mit dem Ball gesteigert habe, dass ich mich mehr ins offensive Spiel einschalte und mir zutraue, den Ball in die Spitze zu spielen. Generell trete ich einfach selbstbewusster auf und das merkt man auch auf dem Spielfeld. Auf der anderen Seite könnte ich auf jeden Fall noch etwas torgefährlicher werden und generell gibt es immer wieder Kleinigkeiten, die sich verbessern lassen. Ich bin ja noch ein junger Spieler, da ist noch viel Potential vorhanden. Wenn man ganz nach oben will, muss man sich in allen Bereichen verbessern, egal ob das körperlich, spielerisch oder im Kopf ist.

"Wenn man den Jungen ansieht, ist er ein Paradebeispiel für einen Spieler, den ich gerne bei der Austria sehen möchte", meinte Manfred Schmid über Ihre Person. Wie sehr können Sie sich damit identifizieren als Prototyp für das neue Gesicht der Wiener Austria gesehen zu werden?

Das ist vor allem darauf zurückzuführen, dass ich den Werdegang vom untersten Nachwuchs durch alle Akademiemannschaften, über die Young Violets bis hin zur Kampfmannschaft gemacht habe. Dadurch habe ich immer Schritt für Schritt die nächste Stufe erreicht. Es erfüllt mich aber natürlich mit Stolz, wenn man sagt, das ist der Prototyp für den Weg, den man bei der Austria gehen will.

Musterschüler, Paradebeispiel der Austria-DNA, der nächste Nachwuchsstar - die Lobeshymnen zu Ihrer Person überschlugen sich in den vergangenen Wochen und Monaten. Wie gehen Sie als junger Profi damit um? Gibt das zusätzlich Motivation oder beschäftigt Sie das weniger?

Natürlich wäre es gelogen, wenn man sagen würde, man kriegt das alles nicht mit. Ich bin aber ein Typ, der sich nicht viel damit beschäftigt und sich nicht viele Gedanken dazu macht. Man freut sich darüber, ich genieße das einfach und versuche weiterhin, noch besser zu werden.

Die Austria befindet sich momentan auf einem Höhenflug, aber auch Sie haben seit der Winterpause eine beachtliche Entwicklung hingelegt, haben zuletzt drei Assists beisteuern können und zählen zu den auffälligsten Bundesligaprofis im neuen Jahr. Wie erklären Sie sich diesen Leistungsanstieg? Hatte die Grundausbildung beim Bundesheer während der Vorbereitung doch auch etwas Gutes?

(lacht) Die Vorbereitung war sicher nicht optimal, weil ich doch drei Wochen gefehlt habe. Ich glaube einfach, dass ich vom Herbst sehr viel mitgenommen habe, sehr viel lernen konnte und dadurch, dass ich immer besser werden will, funktioniert das sehr gut. Die letzten Leistungen waren auch immer recht solide, darauf kann man aufbauen.

Mit solide stapeln Sie da sogar noch tief. Beim kicker waren sie vom Notendurchschnitt her der bestbewertete Profi in der Bundesliga nach dem Grunddurchgang und das in ihrer ersten Saison und mit gerade einmal 19 Jahren. Wie viel bedeuten Ihnen diese individuellen Statistiken?

Das habe ich bis jetzt gar nicht gewusst. (lacht) Primär geht es vor allem um den Mannschaftserfolg, aber natürlich macht es einen als Einzelperson sehr stolz und bestätigt die individuelle Leistung, wenn man Woche für Woche gut abschneidet und dabei von Experten und Journalisten gut bewertet wird.

Hat Sie Ihre eigene Entwicklung in den vergangenen Monaten überrascht? Oder war es durch den Arbeitseifer, den Sie an den Tag legen, die logische Konsequenz?

Einerseits liegt das mit Sicherheit am Fleiß. Ich tue mir nicht so schwer, eine gewisse Disziplin an den Tag zu legen, weil ich ein ganz klares Ziel im Kopf habe und auch weiß, was es dafür braucht. Daher fällt es mir relativ leicht, fokussiert zu bleiben und mich Tag für Tag zu verbessern. Ich habe mir schon zugetraut, dass ich eine gute Bundesligasaison spielen kann, wenn ich die Chance bekomme. Dass es gleich so gut rennt, ist umso schöner. Es war auf jeden Fall förderlich, dass ich schon im Jahr davor immer mit den Profis mitttrainiert habe und es war auch gut, wenn man als junger Spieler schon in der 2. Liga seine Einsätze bekommt und sich dadurch auf die Bundesliga vorbereiten konnte.

Bleibt bei diesem intensiven Arbeitsaufwand noch Zeit für etwas anderes neben dem Fußball?

(lacht) Dadurch, dass ich es lange gewohnt war, daneben noch in die Schule zu gehen, habe ich im Gegensatz zu früher nun um einiges mehr Freizeit. Aber trotzdem ist der Großteil des Tages mit Fußball oder fußballrelevanten Dingen belegt.

Sie haben zu Beginn des Gesprächs die routinierten Profis im Kader angesprochen. Speziell die Zusammenarbeit mit Alexander Grünwald haben Sie schon des öfteren hervorgehoben. Welche Wichtigkeit nimmt er als Leitfigur in Ihrer noch jungen Karriere ein?

Natürlich ist es gut, wenn man auf solche Spieler aufschauen kann, die eine ähnliche Position spielen und schon einige Jahre länger im Profifußball sind. Es gibt aber auch andere Spieler wie eben Markus Suttner oder Manfred Fischer, die mir extrem helfen. Die mir einfach durch ihre Erfahrung viel weitergeben und ich probiere das immer, anzunehmen und mir Gedanken zu machen, warum sie das so sehen. Das versuche ich in mein Spiel zu integrieren.

Jetzt haben Sie in dieser Saison eine rasante Entwicklung hingenommen. Was bedarf es, diese Leistungen auch über einen längeren Zeitraum zu konservieren und Konstanz zu beweisen?

Das ist auf jeden Fall der nächste Schritt, den ich setzen muss. Dass ich über einen längeren Zeitraum dieses Level halten kann oder schaffe, es sogar noch zu steigern. Der Schlüssel dazu ist, dass einem stets bewusst ist, was man dazu tun muss, dass man klar im Kopf ist und ständig Gas gibt, um dieses Niveau zu halten. Geschenkt wird einem nichts.

Das große Ziel ist die Premier League, weil das schon die beste und spektakulärste Liga auf der Welt ist. Matthias Braunöder

Gibt es einen Profi, der zu Ihrem Spielstil passt und den Sie sich als Vorbild nehmen?

N'golo Kanté vom FC Chelsea ist auf jeden Fall ein Spieler, zudem ich hochschaue, da er eigentlich dieselbe Position wie ich spielt, passsicher und zweikampfstark ist und den ich mir für meinen Karriereweg definitiv zum Vorbild nehme.

In welcher Topliga, würden Sie sich in Zukunft einmal gerne sehen? Was würde da zu Ihrem Spielstil passen?

Da gibt es für mich mehrere, die ich als geile Ligen bezeichnen würde. Einerseits natürlich Deutschland, aber das große Ziel ist dann doch die Premier League, weil das schon die beste und spektakulärste Liga auf der Welt ist. Natürlich habe ich dafür körperlich noch einiges zum Nachjustieren, aber irgendwann ist es schon das Ziel, auch dort mithalten zu können.

Sollten Sie sich in Zukunft für einen Vereinswechsel entscheiden, was wäre Ihnen persönlich wichtig, dort vorzufinden?

Das Wichtigste ist auf jeden Fall, dass mich der Verein unbedingt will und sie mir eine Perspektive bieten können, dass ich die Chance habe, auch wirklich zu spielen. Natürlich gibt es zudem rundherum einige Dinge, die passen müssen. Entscheidend sind vor allem aber die Einsatzzeiten und die sportliche Aussicht.

Mit Can Keles, Dario Kreiker und Florian Wustinger haben einige Jungprofis vor kurzem neue Verträge unterschrieben. Ihr Vertrag läuft noch bis Sommer 2023 mit Option auf ein weiteres Jahr. Wie sieht es in dieser Hinsicht aus? Gibt es schon eine Tendenz bei Ihnen?

Wir stehen auf jeden Fall schon in Kontakt mit Sportdirektor Manuel Ortlechner. Da ich schon als kleiner Bub zur Austria gekommen bin, kann ich mich sehr gut mit dem Verein, seiner Idee und dem Umfeld identifizieren und daher könnte ich mir das auch auf jeden Fall vorstellen, noch länger zu bleiben.

Wie bereit sehen Sie sich für einen möglichen nächsten Schritt? Patrick Wimmer war ungefähr in Ihrem Alter, als er den Weg nach Deutschland gewagt hat und hat sich dort schnell etablieren können.

Ich bin noch am Anfang meiner Karriere, will da auch nichts überstürzen. Ich fühle mich bei der Austria sehr wohl und möchte mich hier weiterentwickeln, der Mannschaft helfen sowie dem Verein und den Fans etwas zurückgeben.