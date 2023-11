Braun und die TSG Balingen: Eine Trennung nicht ohne Nebengeräusche

Martin Braun ist nicht mehr Trainer der TSG Balingen. Im Gespräch mit dem kicker äußert sich der 54-Jährige nun ausführlich über die nicht reibungsfreien letzten Wochen, über Konflikte mit Spielern und eine sich nun bewahrheitende Prophezeiung. Vom Verein hätte er sich mehr Mut gewünscht.

Wenn im Hier und Jetzt der Erfolg ausbleibt, sind vergangene Triumphe kaum noch etwas wert. Martin Braun, der im Fußball schon nahezu jede Position bekleidet hat, kennt diese Mechanismen natürlich ganz genau. Insofern wurde der 54-Jährige nicht völlig auf dem falschen Fuß erwischt, als ihn die Verantwortlichen am Mittwochabend von seinen Traineraufgaben entbunden haben: "Ich war weder überrascht noch allzu enttäuscht", sagt Braun. Er halte es da mit dem früheren Leverkusen-Geschäftsführer Wolfgang Holzhäuser, der einst sagte, ein Trainer sei eine temporäre Erscheinung: "Ich war nun knapp vier Jahre in Balingen - das ist im Vergleich schon eine lange Zeit."

Eine Zeit mit vielen Höhen, zuletzt aber auch Tiefen: Nahezu seit Saisonbeginn kämpft das Team in der Regionalliga Südwest um den Anschluss zur Nicht-Abstiegszone. Zuletzt wurde die Luft im Abstiegskampf immer dünner - und das Nervenkostüm flatterte ebenfalls. Zum einen holten die Balinger aus den vergangenen drei Partien, in denen es für sie ausnahmslos gegen direkte Konkurrenten ging, nur vier Punkte. Zum anderen verlor Ex-Profi Braun offenbar zunehmend den Rückhalt aus der Kabine, leistete sich beim 2:2 daheim gegen Schott Mainz einen offenen Disput mit Mittelfeldspieler Lukas Ramser, der mit seiner Auswechslung nicht einverstanden war.

"Typische Prozesse"

"Auch das sind typische Prozesse: In einer Phase, in der man mal weniger gewinnt, beginnt der ein oder andere Spieler mit Forderungen nach einer Systemumstellung", ordnet Braun ein. "Schon in Zeiten des Erfolgs kannst du als Trainer nie alle Spieler zufriedenstellen. Das ist gar nicht anders möglich, immer sind einige enttäuscht. Wenn dann der sportliche Erfolg ausbleibt, bestärkt das diese Vorgänge, dann wird der ein oder andere Spieler eben noch unzufriedener und damit lauter. Es ist eine anspruchsvolle Aufgabe, diese Prozesse dann als Verein und als Trainer konstruktiv zu steuern und zu kanalisieren."

Konkret hätten Teile der Mannschaft einen offensiveren Fußball gefordert. Braun aber sah - belegt durch das Torverhältnis und der Tatsache, dass die Schwaben zu oft frühe Gegentore kassierten - insbesondere in der Defensive das Problem. "Mein Eindruck war, dass die Bereitschaft, an der defensiven Stabilität zu arbeiten, nicht mehr bei allen Spielern in der notwendigen Konsequenz gegeben war."

Stimmung "nicht gerade berauschend"

Auch Co-Trainer Lukas Foelsch sprach nach der Niederlage in Kassel davon, dass die Stimmung im Team "nicht gerade berauschend" sei, das Training zäh verlaufen würde und sich die Mannschaft derzeit kaum noch motivieren könne. "Wir müssen die Niederlage nun abhaken, uns da rausarbeiten und das geht am besten über Erfolgserlebnisse. Denn sonst landet man irgendwann am Tiefpunkt und den müssen wir verhindern", hatte der 36-Jährige noch am Dienstag gesagt - Zeichen der Entzweiung zwischen Trainer und Team und zwischen Trainer und Co-Trainer?

"Ich finde, die Zusammenarbeit im Trainerteam war sehr konstruktiv. Wir haben uns stets gemeinsam auf Spielweise und Taktik verständigt", findet Braun. Er merkt an, dem Verein schon im Sommer mitgeteilt zu haben, "dass die Aufgabe unter diesen Bedingungen enorm anspruchsvoll werden dürfte. Und so ist es gekommen."

Was er damit meint: "Es ist nur wenige Monate her, dass wir die größten Erfolge der Vereinsgeschichte gefeiert haben. Anschließend verloren wir mit Laurin Curda und Jonas Fritschi zwei wichtige Spieler. Der Verein konnte nicht die Mittel aufbringen, für diese Spieler adäquaten Ersatz zu finanzieren - leider nicht einmal für einen erfahrenen Spieler, der dieses Loch hätte füllen können", wird der A-Lizenzinhaber deutlich, der der TSG mit Regionalliga-Platz sechs und dem erstmaligen Gewinn des Landespokals im Vorjahr die größten Erfolge der Vereinsgeschichte bescherte.

"Gibt wenige Vereine, die sich widersetzen"

Der 36-jährige Foelsch übernimmt die Mannschaft nun im Auswärtsspiel beim Bahlinger SC - dies interimsweise und gemeinsam mit Ex-Spieler und Sportvorstand Fabian Kurth (34) sowie dem bisherigen Co-Trainer und Ex-Spieler Fabian Fecker (34).

Braun wünscht Team und Verein jedenfalls alles Gute, Frustration aber bleibt: "Die Mechanismen im Fußball sind eben, wie sie sind. Es gibt ganz wenige Vereine, die sich diesen widersetzen, die bewusst den anderen Weg gehen wollen - und auch in sportlich schweren Zeiten oder sogar nach einem Abstieg an ihrem Trainer festhalten. Und solange ich nicht weiß, dass ein Verein bereit ist, diesen Weg zu gehen, solange kann ich nicht überrascht sein, wenn sich dann die typischen Mechanismen vollziehen."