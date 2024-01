Braucht Spielzeit "für die Weiterentwicklung": Seo verlässt die SGD

Dynamo Dresden vermeldet an diesem Mittwoch einen Abgang: Jong-Min Seo wechselt nach Norwegen.

Versucht sich in Norwegen: Jong-Min Seo, hier im Sachsenpokal beim Spiel beim FV Eintracht Niesky. IMAGO/Dennis Hetzschold

Seo wechselt von Dresden zum norwegischen Erstligisten FK Haugesund, wie Dynamo am Mittwoch bestätigte. Über die Ablösemodalitäten vereinbarten beide Vereine Stillschweigen. Der 21-jährige Mittelfeldspieler war im Sommer 2021 aus der U 19 der Frankfurter Eintracht nach Elbflorenz gekommen, stand für die SGD jedoch nur in insgesamt sieben Partien auf dem Platz (ein Treffer).

Zwischenzeitlich sammelte der Südkoreaner schon einmal für ein halbes Jahr Spielpraxis bei Wacker Innsbruck in Österreich (elf Spiele, vier Tore).

Auch Waldhof nahm ihn unter die Lupe

Ralf Becker, Sportgeschäftsführer bei Dynamo, kommentierte den Transfer Seos: "Für einen Spieler in seinem Alter ist Spielzeit für die Weiterentwicklung elementar wichtig. Diese Einsatzzeit können wir ihm bei uns aktuell nicht garantieren." Und somit gaben die Sachsen dem Spieler in den vergangenen Wochen Zeit, um sich nach Alternativen umzuschauen. So spielte Seo im Dezember beim Drittliga-Rivalen Waldhof Mannheim vor.

Nun verschlägt es ihn nach Haugesund an die Südspitze Norwegens. Der dortige FK war in der vergangenen Saison der Eliteserien Tabellenzwölfter und blieb damit im Oberhaus. Am 31. März beginnt die neue Saison für den Verein mit einem Auswärtsspiel bei Odds BK Skien.

"Jong-Min hat sich zu jeder Zeit professionell verhalten und immer in den Dienst der Mannschaft gestellt. Wir bedanken uns für seinen Einsatz bei Dynamo und wünschen ihm für seine sportliche und private Zukunft nur das Beste", verabschiedete Becker Seo.