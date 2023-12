"Brauchen Leute, die das Licht anzünden": Bremer SV sehnt sich nach Ruhe und Verstärkungen

Der gute Saisonstart wich einer nun elf Spiele andauernden Sieglosserie. Der Bremer SV um Trainer Kmiec will vor allem Aufarbeitung und Ruhe. Derweil wird eifrig nach Verstärkungen gesucht, darunter sollten sich "Anzünder" befinden.

Die Aufgabe in der Winterpause ist vergleichsweise leicht zu beschreiben: Beim Bremer SV will man vor allem vergessen. Zwar liegt das Team von Trainer Sebastian Kmiec als 13. der Regionalliga Nord eigentlich im Soll. Schließlich waren nach dem personellen - und keinesfalls in dieser Form angestrebten - Umbruch im Sommer keine Wunderdinge von dem verjüngten Team erwartet worden.

Wer unter diesen Umständen eine gewissen Abstand zur Abstiegszone hält, hat schon mal eine ganze Menge richtig gemacht. Allerdings: Einen Großteil seiner 17 Punkte hatte der BSV in den ersten Saisonwochen gewonnen. Zuletzt blieb das Team dagegen in elf Spielen sieglos, und diese Negativserie soll nun erst einmal raus aus den Köpfen.

"Uns hilft die Pause", sagt Sebastian Kmiec, "da können wir all die negativen Erlebnisse beiseite schieben." Er möchte ab dem 5. Januar "in Ruhe" mit seinem Team arbeiten, befreit vom Druck der Spielvorbereitung. Zudem würden die Verletzten der vergangenen Wochen im nächsten Jahr wieder zum gemeinsamen Training antreten können. Die Ausfälle der Vergangenheit hatten es ja in sich: Nahezu jede Stammkraft fehlte mehr oder weniger lang, zudem kassierte der BSV drei Gelb-Rote und zwei Rote Karten, musste also auch die ein oder andere Sperre absitzen. Mit den Ausfällen, dem stetigen Verlust einer zu Saisonbeginn noch vorhandenen Stammelf, ist aber eben auch eine recht gute Erklärung für die dürftige Bilanz der Monate Oktober und November verbunden.

Es braucht "Anzünder"

Deshalb bleiben sie beim BSV ziemlich gelassen. Nachlegen wollen sie trotzdem. "Wir haben aber jetzt den ein oder anderen an der Hand", sagt Kmiec. In allen Mannschaftsteilen werde nach Verstärkungen gesucht, und dabei geht es neben einer spielerischen Qualität vor allem um Erfahrung. "Wir haben ja viele junge Spieler, in denen das Licht flackert. Aber wir brauchen Leute, die es anzünden", betont der BSV-Trainer. Dabei hat man offenbar bis zur Winterpause warten müssen. Vor der Saison war so mancher Kicker unerschwinglich gewesen, obwohl er bereits in der ersten Saisonhälfte geholfen hätte, womöglich sogar gebraucht worden wäre. Derzeit gibt es den ein oder anderen Spieler, "den wir nun bekommen können", wie Kmiec es formuliert.

In der Winterpause werden die Karten eben oft neu gemischt. Das gilt auch für Dylan Burke. Der 27-jährige Defensivallrounder geht zurück nach Großbritannien, um seine berufliche Zukunft zu gestalten. "In der Regionalliga geht das nicht", zeigt Kmiec durchaus Verständnis für den Abschied des Iren.