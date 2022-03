Brauburger-Gala: Alzenau gewinnt Neun-Tore-Spektakel in Zeilsheim

Ordentlich was los war am Mittwochabend beim SV Zeilsheim: Der FC Bayern Alzenau war zu Gast - und ein junger Mann erlebte beim 6:3-Erfolg der Gäste seine Sternstunde.

Fünf Treffer am Mittwochabend: Das Spiel in Zeilsheim wird Maximilian Brauburger (Archiv) wohl nicht so schnell vergessen. IMAGO/Beautiful Sports

Von Beginn an war auf beiden Seiten Tempo in der Partie, Alzenau führte sich gleich einmal mit einem Lattenknaller von Fecher ein. Das erste Tor fiel auf der anderen Seite: Sultani stellte nach einer Hereingabe auf 1:0 für Zeilsheim (14.). In Folge hatte die Heimelf gute Chancen, die Führung auszubauen, Alzenau wehrte sich in dieser Phase mit Glück und Geschick, blieb offensiv zunächst aber harmlos. Kurz vor der Pause dann aber doch der Ausgleich: Ein Zuspiel von rechts konnte Torjäger Maximilian Brauburger an der Fünfmeterlinie direkt zum 1:1-Ausgleichstreffer verwerten (45.). Es war der Halbzeitstand in einer recht unterhaltsamen Partie.

Nach dem Seitenwechsel nahm das Spiel dann zusätzlich an Fahrt auf. In der 53. Minute umkurvte Brauburger den Keeper und drückte den Ball zum 2:1 über die Linie. Der Jubel zur Führung war kaum verhallt, dann klingelte es erneut im Zeilsheimer Kasten: Wieder zog Brauburger mit Tempo am Torwart vorbei und ließ das Spielgerät über die Linie trudeln - 3:1 (56.). Zeilsheim war geschockt, kassierte dann auch den vierten Gegentreffer: Die aufgerückte Hintermannschaft der Zeilsheimer wurde überspielt, Brauburger lief wiederum alleine auf den Keeper zu und traf aus 15 Metern zum 4:1 flach ins Eck (74.). Die Heimelf verkürzte zwar durch einen Distanzschuss von Sultani auf 2:4 (83.), in den letzten sieben Minuten plus Nachspielzeit wurde es dann wild: In der 85. Minute wurde Pancar im Strafraum zu Fall gebracht, den fälligen Foulelfmeter verwandelte Bhatti sicher zum 5:2. Postwendend nach dem Treffer vom Punkt wollte Pancar den direkten Gegenstoß der Zeilsheimer klären, bugsierte den Ball aber in die eigenen Maschen - 5:3 (86.). Aber an diesem Abend blieb der letzte Akt dem Mann mit der Nummer 11 auf dem Gästetrikot vorbehalten. In der Nachspielzeit liefen drei Spieler alleine auf den Torwart zu, und Brauburger schlenzte den Ball unhaltbar zum 6:3-Endstand ins Tor (90.+3).

"Es lief heute sehr gut für mich, so viele Tore macht man nicht in jedem Spiel. Das waren drei wichtige Punkte für die Mannschaft im Abstiegskampf", sagte der Mann des Tages, Maximilian Brauburger, nach seinen fünf Treffern. Mit diesem Sieg behauptet Alzenau die Führung an der Tabellenspitze, Zeilsheim bleibt mit Rang neun unter dem Strich.