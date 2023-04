Brasnic unterschreibt bei Alemannia Aachen

Marc Brasnic wird den 1. FC Düren im Sommer verlassen und künftig für Alemannia Aachen auf Torejagd gehen.

Marc Brasnic war in der vergangenen Saison mit 30 Toren maßgeblich am Aufstieg des 1. FC Düren in die Regionalliga West beteiligt. Auch eine Spielklasse höher ist der Angreifer ein wichtiger Bestandteil seines Teams, steuerte acht Tore und zwei Assists bisher bei (26 Spiele). Die Leistungen des 26-Jährigen sind auch in Aachen nicht unbemerkt geblieben, weshalb man den Stürmer zur neuen Saison an den Tivoli lockt.

Spielerischer Sprung

"Wir sind überzeugt von den Qualitäten von Marc", sagt Alemannia-Geschäftsführer Sascha Eller. In den letzten Monaten habe Brasnic spielerisch noch einmal zugelegt und an seiner Beweglichkeit gearbeitet. "Sowohl mit rechts wie auch mit links hat er einen guten Abschluss, ist abgezockt vor dem Tor und kann zudem auch mal dreckig spielen. Neben seiner Mentalität auf dem Platz hat er auch neben dem Platz einen super Charakter", beschreibt Ellers den Neuzugang.

Der habe als Kind schon die Spiele der Alemannia verfolgt. "Ich bin hier geboren, aufgewachsen und habe auch zuletzt wieder hier gewohnt. Nun komme ich wieder nach Hause zur Alemannia. Ich freue mich riesig darauf, bald auf dem Tivoli im schwarz-gelben Trikot zu spielen", freut sich Brasnic auf die neue Herausforderung.