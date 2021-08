Brasnic trifft bei Dürens 7:0 viermal - Dahas rettet Hennef-Sieg

Titelkandidat Düren wird seiner Favoritenrolle gerecht und setzt sich durch ein 7:0 gegen die Spvg Wesseling-Urfeld erstmals an die Spitze der Mittelrheinliga. Dahinter folgen vier punktgleiche Teams mit ebenfalls sieben Zählern. Am Tabellenende warten hingegen vier Mannschaften noch auf die ersten Punkte der jungen Saison.

Nach dem 1:1 gegen den Siegburger SV unter der Woche setzte Titelaspirant FC Düren gegen die Spvg Wessling-Urfeld ein erstes Ausrufezeichen der noch jungen Saison. Überragender Spieler der Partie war dabei Marc Brasnic, der vier Tore zum 7:0-Sieg beisteuerte und nach nun drei Spieltagen bereits sechs Saisontreffer auf seinem Konto hat. Damit löste die Brunetto-Elf den VfL Alfter an der Tabellenspitze ab. Letzterer unterlag nach zwei Siegen zum Auftakt dem noch ungeschlagenen BC Viktoria Glesch-Paffendorf nach zwei frühen Nackenschlägen mit 1:2. Glesch-Paffendorf ist neben Düren damit eines von insgesamt fünf Teams mit sieben Punkten (außerdem noch Pesch, Hennef und Siegburg) auf der Habenseite.

Der FC Pesch ließ die Zähler durch einen starken Schlussspurt zuhause, wenngleich die Gäste aus Vichttal kräftig durch drei missglückte Abwehraktionen dazu beitrugen. Papazoglu (73.) und zweimal Yildiz (81., 84.) waren letztlich die Nutznießer. Schwerer hatten es der FC Hennef und der Siegburger SV. Hennef schaffte es erst in der Nachspielzeit durch Mohamed Aladin Dahas dritten Treffer (8., 29., 90.+3) gegen eine stark kämpfende Viktoria Arnoldsweiler drei Punkte fix zu machen. Fujiyoshi (9.) und Steltzner (68.) sorgten zweimal für den zwischenzeitlichen Ausgleich. Trotz vorhandener Chancen schaffte es Arnoldsweiler aber nicht, das Spiel komplett zu kippen. Siegburg hingegen reichten zwei verwandelte Schmidt-Elfmeter (55., 67.) zum Erfolg bei Fortuna Köln II, die bis dato das Match eigentlich kontrollierte. Auch der Anschluss von Hase knapp zehn Minuten vor dem Ende änderte am Ausgang nichts mehr.



Der Kölner Nachwuchs bleibt damit weiter sieg- und punktlos. Gleiches gilt für den FC Blau-Weiß Friesdorf (0:4 in Freialdenhoven), den SV Breinig-Breinigerberg (2:3 in Deutz) sowie der bereits angesprochenen Spvg Wesseling-Urfeld. Den ersten Saisonerfolg gab es derweil für Bergisch Gladbach 09, das sich mit 3:0 in Frechen durchsetzte. Den zweiten Sieg im zweiten Spiel fuhr der FC Hürth gegen Eilendorf ein. Den einzigen Treffer des Tages erzielte Djemail (52.) im Anschluss an eine Flanke.