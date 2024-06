Brasiliens Trainer Dorival Junior im Interview: "Wir löschen hier Brände"

Brasiliens Nationaltrainer Dorival Junior (62) spricht im kicker-Interview über die Chancen der Selecao bei der Copa America, Vinicius Junior, Altstar Neymar - und einen Besuch 2015 bei Bayern München.

Die Selecao erlebte 2023 eines der schlechtesten Jahre ihrer Geschichte: Unter den Interimstrainern Ramon Menezes und Fernando Diniz setzte es fünf Niederlagen, aber lediglich drei Siege in neun Spielen. Zuvor war bei der WM 2022 unter Coach Tite im Viertelfinale Schluss gewesen. Seit Januar nun ist Dorival Junior im Amt, der lange als Feuerwehrmann galt und erst 2022 einen großen Titel gewann, als er mit Traditionsverein Flamengo aus Rio die Copa Libertadores gewann. An diesem Dienstag (3 Uhr MESZ) startet Brasilien gegen Costa Rica in die Copa America. Titelverteidiger ist Weltmeister Argentinien, das 2021 im Copa-Finale Brasilien besiegt hatte - in Brasilien.

Dorival Junior, die Selecao war 2023 im Tief. Nach Siegen in England und gegen Mexiko sowie Remis in Spanien und den USA seit Jahresbeginn unter Ihrer Leitung ist wieder Optimismus eingekehrt. Hatten Sie einen so positiven Start erwartet?

Ich war zufrieden mit der Reaktion der Mannschaft. Die kollektive Organisation passte, aber wir bedürfen jetzt schnell eines Gleichgewichts. Die Mannschaft wird in ihrer Leistung weiter schwanken, aber ich denke, dass sie zunehmend sicherer spielt.

Was für ein Auftreten erwarten Sie von Brasilien bei der Copa America?

Wir haben die individuellen Fähigkeiten, daher bin ich auch sicher, dass wir uns gut organisiert präsentieren werden. Aber wir müssen Geduld aufbringen. Im Fußball überspringt man keine Etappen.

Geht Brasilien als einer der Favoriten in die Copa America?

Es gibt Mannschaften, die im Moment etwas weiter sind mit ihrer konsolidierten Arbeit, wie Weltmeister Argentinien, der ja auch Titelverteidiger der Copa America ist. Oder auch Uruguay, wo seit Jahren eine hervorragende Arbeit gemacht wird und das über hervorragende Spieler verfügt. Der Fußball ist sehr ausgeglichen, deshalb betone ich immer wieder, dass die Organisation von grundlegender Bedeutung ist.

Der Selecao fehlt ein Führungsspieler. Sehen Sie einen Kandidaten?

Ich denke, wir haben alle Arten von Führungsqualitäten innerhalb unserer Mannschaft. Was wir tun müssen, ist, die Verantwortlichkeiten ein wenig mehr aufzuteilen.

Etwa auch auf die Schultern von Vinicius Junior? Der hat in der Selecao noch nicht dauerhaft so geglänzt wie bei Real Madrid. Was fehlt da noch?

Ich denke, es ist alles eine Frage der Zeit. Wir dürfen ihn nicht unter Druck setzen, sondern müssen die bestmöglichen Bedingungen schaffen, damit er sich bei uns genauso wohlfühlt wie bei Real Madrid.

Glauben Sie, dass er auf dem Weg zum Gewinn des Ballon d’Or ist?

Ich denke, er vielleicht, aber auch Jude Bellingham. Das sind Spieler, die diese Saison fantastisch waren. Außerdem hat sich Toni Kroos im letzten Viertel seiner letzten Saison brutal im positiven Sinn präsentiert, er ist ein Spieler mit einem feinen Auftreten, der sehr elegant mit dem Ball umgeht, einer, den alle gerne spielen sehen ob seiner Qualität, seines Könnens, seines Repertoires.

Podcast Jetzt die fünfte Folge hören: Er macht ihn! Das Finale der WM 2014 zwischen Deutschland und Argentinien geht in die Verlängerung. Denn dann kommt sie, die 113. Spielminute. Die Worte von TV-Kommentator Tom Bartels gehen wie Mario Götzes Siegtor in die Fußball-Geschichte ein. Was ist zehn Jahre später vom Zauber dieser WM geblieben? alle Folgen

Ist Endrick mit 17 Jahren schon bereit, in der Nationalmannschaft zu spielen?

Ich denke, es ist für alle eine große Herausforderung, sich weiterzuentwickeln. Das erwarte ich von jedem, der hier ist und um einen Startplatz kämpft. Unabhängig von Endrick und seinem Alter erwarten wir immer etwas mehr von einem Spieler mit seinen Fähigkeiten.

Endrick wird in der nächsten Saison für Real spielen. Ist er schon reif dafür?

Er kommt ähnlich jung wie vor ein paar Jahren Vinicius und Rodrygo, also bedarf es Geduld auf allen Seiten, er muss reifen. Deshalb würde ich es begrüßen, wenn Spieler ihre Ausbildung in Brasilien abschließen würden. Neymar war ein gutes Beispiel, der hatte fast 200 Spiele für Santos bestritten, bevor er 2013 nach Barcelona ging. Endrick könnte anfangs einige Schwierigkeiten haben, das wäre normal. Aber er wird einen Weg finden und sich etablieren.

Neymar verpasst die Copa America verletzungsbedingt. Planen Sie mit ihm im Hinblick auf die WM 2026?

Neymar ist ein außergewöhnlicher Spieler. Wenn es ihm gut ginge, würde ich natürlich gerne auf ihn zählen. Wir müssen Neymar so einbinden, dass er mit seinen Fähigkeiten ergänzt, was wir schaffen. Und nicht, dass er allein verantwortlich ist, uns zum Erfolg zu führen. Deshalb sagte ich ja eben, dass wir die Verantwortlichkeiten aufteilen müssen.

Neymar wird die Copa America verletzungsbedingt verpassen. IMAGO/ZUMA Press

Es gibt Stimmen, wonach Neymar in der Selecao in Zukunft eine ähnliche Rolle einnehmen könnte wie Lionel Messi im argentinischen Team bei der Weltmeisterschaft 2022.

Es ist noch zu früh für solche Überlegungen. Er muss erst mal wieder zurück auf den Platz. Neymar ist ein großartiger Spieler, einer von einem seltenen Niveau wie Messi oder Cristiano Ronaldo. Aber noch mal: Er darf nicht der Einzige sein, der uns zum Erfolg führen soll. Wir müssen ihn auch unterstützen, damit er sein Bestes für die Selecao geben kann.

Bei Ihrer ersten Kaderliste im März beriefen Sie viele Spieler aus der brasilianischen Liga. Ist die Ihrer Ansicht nach also auf dem gleichen Niveau ist wie die europäischen Top-Ligen?

Nein, es ist ein bisschen anders. Denn unsere Vereine produzieren in großem Stil Rohmaterial. Ob uns das gefällt oder nicht, wir haben Talente, die das Land schon verlassen, bevor sie 20 Pflichtspiele für ihre Klubs gemacht haben und ihre Ausbildung irgendwie zurückzahlen könnten, sei es auch nur durch Leistung. Die Frage ist: Geschieht das aus der Not heraus? Ja, denn die Mehrheit unserer Vereine braucht diese Transfers, meist mehrere pro Jahr, um finanziell über die Runden zu kommen.

Ein Teufelskreis?

Mitten im Wettbewerb verlieren die Vereine Spieler, was völlig im Gegensatz zu dem steht, was notwendig ist, um ein Gleichgewicht in einer Mannschaft zu finden. Das gibt es so in Europa nicht. Dort arbeitet man auch länger bei einem Klub, was auch in Brasilien wünschenswert wäre. Bis es aber so weit ist, gilt: Wir löschen hier Brände.

Nun läuft die Copa, 2026 schon wieder die WM. Ist die aktuelle Spielergeneration in der Lage, das Land in ein WM-Finale zu führen, das es seit 2002 nicht mehr erreicht hat?

Wir hatten in der Vergangenheit wirklich magische Jahrgänge, mit Mannschaften, die außergewöhnliche Spieler hervorgebracht haben, die bei europäischen Vereinen den Unterschied ausmachten. Brasilien wird nie aufhören, ein Lieferant für diesen Markt zu sein, nehmen Sie die Fälle von Endrick oder Estevao (wechselt von Palmeiras zu Chelsea; Anm. d. Red.). Ich glaube, die Vereine beginnen zu erkennen, wie wichtig langfristige Arbeit ist. Für uns alle wäre es ideal, wenn junge Spieler noch etwas länger in der Heimat blieben, dort ihre fußballerische Ausbildung abschlössen.

In Brasilien herrscht die Meinung, dass der heimische Fußball im Ausland nicht mehr so respektiert wird wie einst. Glauben Sie das auch?

Wir stellen fest, dass der brasilianische Fußball im Ausland sehr respektiert wird. Es ist nicht der gleiche Respekt, den wir in unserem eigenen Land sehen. Wir dürfen nicht vergessen, dass wir etwa 1600 Spieler haben, die im Ausland spielen, die haben ein hohes oder sehr hohes Niveau. Das Campeonato Brasileiro ist immer wieder für Überraschungen gut. Die Vereine erfinden sich sehr leicht neu, verlieren mitten im Jahr oder im Wettbewerb dann plötzlich Spieler und halten trotzdem das ganze Jahr über ihr Niveau.

Obwohl es zu häufigen Trainerwechseln kommt.

Es gibt viel Fluktuation, und das gefährdet die Ausbildung und die Strukturierung einer Mannschaft erheblich. Viele Entscheidungen werden eben eher mehr mit dem Herzen statt mit dem Verstand getroffen. Und ob wir wollen oder nicht, wir passen uns einem schädlichen Kreislauf an. Demnach ist es normal, dass ein großer Trainer im Laufe einer Saison zwei Vereine trainiert, was bei einem Spitzenverein im europäischen Fußball eher unwahrscheinlich ist.

Für mich ist der Junge fantastisch. Er spielt, als wäre er Südamerikaner. Dorival Junior über Florian Wirtz

Was halten Sie von der deutschen Nationalmannschaft, die bei den letzten Turnieren enttäuscht hat?

Aber sie haben sich wieder gefunden und haben eine sehr gute Generation, ebenso Spanien, Frankreich, England. Portugal hat vielleicht die beste Generation von Offensivspielern der letzten Jahre. Der Weltfußball hat sich stark weiterentwickelt, deshalb gibt es auf dem Spielfeld auch keine großen Unterschiede mehr.

Gibt es einen deutschen Spieler, den Sie besonders schätzen?

Florian Wirtz von Bayer Leverkusen. Für mich ist der Junge fantastisch. Er spielt, als wäre er Südamerikaner. Ich habe einige Spiele von Leverkusen gesehen. Es ist eine der beständigsten Mannschaften, die ich in den letzten Jahren gesehen habe, sehr sicher, ausgeglichen, mit einem sehr interessanten Repertoire.

Neben dem schon erwähnten Kroos sind Manuel Neuer und Thomas Müller die letzten beiden Spieler im deutschen Team, das 2014 bei der WM Brasilien 7:1 geschlagen hat. Können Sie sich erinnern, wo Sie das Spiel gesehen haben?

Ich war mit meiner Familie zu Hause in Florianopolis. Deutschland hat ein außergewöhnliches Spiel gezeigt. Brasilien wurde früh ausgeknockt und konnte sich davon nicht mehr erholen. Man muss Deutschland aber auch zu allem gratulieren, wie sie sich damals abseits des Platzes präsentiert haben. Das war genauso herausragend und hat die Leistungen auf dem Rasen nur nochmals aufgewertet. Das bleibt auch in Erinnerung.

Sie haben 2015 ein paar Tage bei Bayern München verbracht. Welche Erinnerungen haben Sie an diesen Besuch?

Ich wurde willkommen geheißen, in alles eingeführt, es wurden mir viele Türen geöffnet. Das ist unbezahlbar, dafür kann ich nur dankbar sein, zumal ich damals als Trainer eigentlich nicht ausreichend bekannt genug war, um so einen herzlichen, großartigen Empfang zu erhalten. Ich habe aber den deutschen Fußball immer schon verfolgt. Schon als Jugendlicher die Weltmeister von 1974. Später gab es zahlreiche brasilianische Spieler, die in der Bundesliga hervorstachen. Also hatte ich sie und die Liga immer irgendwie im Blick.

Dieses Interview erschien erstmals in der kicker-Ausgabe vom 17. Juni