Brasiliens Nationaltrainer Tite hört nach der WM auf

Trotz gelungener WM-Qualifikation will der Nationaltrainer Brasiliens, Tite, seinen auslaufenden Vertrag nicht verlängern. Der 60-Jährige, der 2019 mit Brasilien die Copa America gewonnen hatte, wird nach der WM-Endrunde in Katar sein Amt niederlegen.

Brasiliens Nationaltrainer Tite will mit Ende der im November beginnenden WM 2022 in Katar seine Tätigkeit als Coach der Selecao beenden. Zwar läuft der Vertrag mit dem 60-Jährigen ohnehin mit der WM-Endrunde aus, doch im Verband CBF hatte man eine Verlängerung des Kontrakts mit dem Coach angedacht. Dem schob Tite nun praktisch einen Riegel vor: "Ich bin mir meines Zyklus bewusst. Dieser Zyklus dauert bis zum Ende der Weltmeisterschaft", sagte er an diesem Freitag dem Fernsehsender SportTV.

Tite, der eigentlich Adenor Leonardo Bacchi heißt, hatte die Selecao 2016 als Nachfolger des Ex-Bundesligaspielers und Weltmeisters von 1994, Dunga, übernommen. Bei der WM 2018 in Russland war das von Tite trainierte Team im Viertelfinale Belgien mit 1:2 unterlegen.

In der aktuellen WM-Qualifikation ist Brasilien nach 16 von 18 Spieltagen in der Südamerika-Gruppe noch unbesiegt und belegt Platz 1 vor dem amtierenden Südamerikameister Argentinien. Obwohl das WM-Ticket vorzeitig gesichert wurde, gab es zuletzt immer wieder Kritik am Spielstil des fünfmaligen Weltmeisters, der 2021 zu Hause im Endspiel der Copa America 0:1 Argentinien unterlag. 2019 hatte Brasilien das ebenfalls in der Heimat ausgetragene Turnier jedoch durch einen Finalsieg gegen Peru gewonnen.