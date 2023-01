Brasilien verliert sein nächstes Idol: Roberto Dinamite ist tot

Nur wenige Tage nach dem Tod von Pelé trauert Brasilien erneut: Rekordtorschütze Roberto Dinamite ist im Alter von 68 Jahren gestorben.

Traf in Brasilien jahrelang, wie er wollte: Roberto Dinamite. imago images / Sven Simon

Der langjährige Mittelstürmer Dinamite, der mit bürgerlichem Namen Carlos Roberto de Oliveira hieß, verlor am Sonntag den Kampf gegen Darmkrebs, den er über ein Jahr lang geführt hatte. Das teilte sein ehemaliger Verein Vasco da Gama mit. Nur zehn Tage vor ihm war Brasiliens Fußball-Ikone Pelé ebenfalls an Darmkrebs gestorben.

Dinamite verbrachte fast seine gesamte Karriere bei Vasco da Gama und holte 1974 mit dem Verein die Meisterschaft. 1980 wechselte er zum FC Barcelona, kehrte nach nur wenigen Monaten aber wieder zu seinem Stammverein zurück. Insgesamt erzielte der Stürmer in der ersten brasilianischen Liga 190 Tore und ist damit bis heute Rekordtorschütze. Pelé kam insgesamt auf "nur" 101 Treffer. Insgesamt kam Dinamite für Vasco da Gama auf 708 Tore in 1110 Spielen. Für die brasilianische Nationalmannschaft absolvierte Dinamite 53 Spiele und nahm an den Weltmeisterschaften 1978 und 1982 teil.

Nach seinem Karriereende 1993 betätigte er sich als Politiker, saß zunächst im Stadtrat von Rio de Janeiro und wurde später Abgeordneter im Parlament des Bundesstaats Rio de Janeiro. Bei seinem Herzensklub Vasco da Gama fungierte er zudem als Präsident. In der Klubmitteilung zu seinem Ableben heißt es: "Roberto war Vasco und Vasco war Roberto".