Brasilien statt Norwegen? Braathen wohl vor Verbandswechsel und Comeback

Laut norwegischen Medienberichten steht Lucas Braathen vor einem Comeback. Für den norwegischen Skiverband will der 23-Jährige aber nicht mehr antreten.

Fährt Lucas Braathen in der kommenden Saison wieder im Weltcup Ski? IMAGO/GEPA pictures

Ende Oktober 2023 hatte Lucas Braathen für einen Paukenschlag gesorgt. Als bester Slalom-Fahrer der vergangenen Saison hatte er kurz vor dem Saisonstart in Sölden sein Karriereende bekannt gegeben. Grund war ein eskalierter Streit mit dem norwegischen Verband. Der Rücktritt hatte in der Ski-Szene für ordentlich Wirbel gesorgt. Felix Neureuther hatte sogar eine Heirat angeboten und so einen Verbandswechsel ins Spiel gebracht.

Was vom erfolgreichsten deutschen Skifahrer sicherlich im Spaß gesagt wurde, könnte nun Wirklichkeit werden - zumindest der Teil mit dem Verbandswechsel.

Braathen wird sich am Donnerstag äußern

Wie norwegische Medien berichteten, könnte Braathen im kommenden Winter in den Weltcup zurückkehren. Der 23-Jährige erwägt wohl für Brasilien - das Heimatland seiner Mutter - an den Start zu gehen. Am Donnerstag ist ab 11 Uhr eine Medienkonferenz angekündigt, bei der Braathen "über seine Zukunft im Skisport sprechen" möchte.

Ein Veto könnte allerdings der norwegische Skiverband einlegen, dieser muss nämlich Braathens Lizenz noch freigeben.

Eine Rückkehr des Technikers, der mit vollem Namen Lucas Pinheiro Braathen heißt, wäre in jedem Fall ein Gewinn für den Ski-Zirkus. Braathen ist nicht nur abseits der Piste eine schillernde Persönlichkeit, sondern auch auf der Rennstrecke. Er gewann bereits dreimal einen Slalom und zweimal einen Riesenslalom - vier davon in der vergangenen Saison. Insgesamt landete Braathen bereits zwölfmal auf einem Podest. Zudem gewann er 2022/23 die kleine Kristallkugel im Slalom und wurde im Gesamt-Weltcup Vierter.