Brasilien setzt auf Neymar, einen guten Mix und hat wenig Europa-Erfahrung

Brasilien ist zwar Rekord-Weltmeister, doch der letzte Titel liegt schon satte 20 Jahre zurück. In Katar soll es nun endlich klappen mit der "Hexa", WM-Titel Nr. 6 - und die Seleçao setzt dabei auf mehr als nur Neymar.

Neymar ist die schillernde Figur des brasilianischen Fußballs. Der 30-jährige Stürmer von Paris St. Germain ist aber bei weitem nicht der einzige Star, den Nationaltrainer Tite (61) in seinen 26er-Kader für die Winter-Weltmeisteschaft in Katar berufen hat.

Mit Dani Alves (39) und Thiago Silva (38) finden sich auch zwei äußerst erfahrene Spieler im Kader, wohingegen kein einziger Bundesliga-Profi im Aufgebot auftaucht. Dagegen ist die Premier League besonders stark vertreten: Gleich zwölf Spieler verdienen ihre Brötchen in England. Die meisten Spieler entsenden Manchester United, Juventus Turin und Champions-League-Sieger Real Madrid - jeweils drei.

Dennoch setzt Tite auf einen guten Mix aus Erfahrung und Jugend, die vor allem in der Offensive anzutreffen ist. Da wären unter anderem die Real-Angreifer Rodrygo (21) und Vinicius Junior (22) sowie Gabriel Martinelli (21) vom FC Arsenal.

Brasilien gilt als großer Turnierfavorit in Katar, allerdings hat die Seleçao im aktuellen WM-Zyklus überwiegend gegen Teams aus Südamerika gespielt. 35 von 50 Spielen, in denen Tite sage und schreibe 84 Spieler getestet hatte, wurden gegen Mannschaften aus Südamerika ausgetragen - lediglich ein Duell gab es indes gegen ein Team aus Europa: Am 26. März 2019 gewann man 3:1 in Prag gegen Tschechien, ergo fehlt es den "Samba-Kickern" trotz 22 Europa-Legionären im Kader kurioserweise auch an Europa-Erfahrung.

In Katar bekommen es die Brasilianer in Gruppe G nun gleich mit zwei Europäern zu tun, Serbien (24. November) und Schweiz (28. November). Dazu geht es noch gegen Kamerun (2. Dezember) um den derzeit brandgefährlichen Bayern-Torjäger Eric Maxim Choupo-Moting.

Ehe sich der Rekordweltmeister am 19. November nach Doha begibt, ist ab kommenden Montag eine kurze Vorbereitung im im Trainingszentrum von Juventus geplant.

Das WM-Aufgebot Brasiliens

Tor: Alisson Becker (Liverpool), Ederson (Manchester City), Weverton (Palmeiras)

Abwehr: Daniel Alves (Pumas Mexiko-Stadt), Danilo, Bremer, Alex Sandro (alle Juventus Turin), Marquinhos (Paris St. Germain), Thiago Silva (Chelsea), Eder Militao (Real Madrid), Alex Telles (FC Sevilla)

Mittelfeld: Casemiro, Fred (beide Manchester United), Fabinho (Liverpool), Bruno Guimaraes (Newcastle), Lucas Paqueta (West Ham), Everton Ribeiro (Flamengo)

Angriff: Neymar (Paris St. Germain), Vinicius Junior, Rodrygo (beide Real Madrid), Richarlison (Tottenham), Raphinha (Barcelona), Antony (Manchester United), Gabriel Jesus, Gabriel Martinelli (beide Arsenal), Pedro (Flamengo)