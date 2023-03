Brasilien in Nürnberg ohne Marta

Die deutschen Frauen treffen am 11. April zum Abschied von Dzsenifer Marozsan in Nürnberg auf Brasilien. Der Gegner kommt ohne seinen Superstar.

Marta fehlt, wenn es am 11. April (18 Uhr) in Nürnberg heißt: Deutschland gegen Brasilien. Die sechsmalige Weltfußballerin musste für den WM-Test gegen die DFB-Frauen wegen einer Verletzung am linken Oberschenkel absagen.

Die 37-Jährige fällt zudem für das Duell des Südamerika-Meisters am kommenden Freitag mit Europameister England im Londoner Wembley-Stadion aus.

Comeback nach Kreuzbandriss

Marta hatte erst im Februar nach knapp einjähriger Pause wegen eines Kreuzbandrisses ihr Comeback in der Selecao gegeben. Ihr US-Klub Orlando Pride hat nun eine dreiwöchige Zwangspause angekündigt. Für die Stürmerin hat Nationaltrainerin Pia Sundhage Mittelfeldspielern Duda Santos von SE Palmeiras nachnominiert.

Beim Spiel in Nürnberg, das von der ARD übertragen wird, bestreitet die deutsche Mittelfeldspielerin Dzsenifer Marozsan (30) ihre letzte Partie im Dress der Nationalelf.

