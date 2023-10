Bello spuckt Brasilien in die Suppe - Argentinien reicht Otamendi-Tor

Die Qualifikationshürde in Südamerika ist fortan bekanntlich eher niedrig. Dennoch gab es im brasilianischen Cuiaba angesichts eines Patzers des Rekord-Weltmeisters reichlich Zähneknirschen.

Mit diesem Ergebnis hatte in Cuiaba wohl keiner gerechnet. Doch nach dem Auslassen zahlreicher Torchancen und einem wegen einer Abseitsstellung nicht gegebenen Vinicius-Treffer musste sich das von Interimscoach Fernando Diniz betreute Brasilien vor heimischem Publikum am Ende mit einem 1:1-Unentschieden gegen Venezuela begnügen. Nachdem Arsenal-Profi Gabriel nach einer Neymar-Ecke in der 50. Minute noch für Torjubel gesorgt hatte, folgte kurz vor Schluss die kalte Dusche: Mit einem sehenswerten Fallrückzieher glich Eduard Bello (CD Antofagasta) für die "Vinotinto" noch aus (85.), die noch nie bei einer Weltmeisterschaft dabei waren.

zum Thema Die WM-Qualifikation in Südamerika

Messi kommt und trifft die Latte

Und so führt Weltmeister Argentinien die Tabelle der WM-Qualifikation in Südamerika - die besten sechs der zehn Teams erreichen das Turnier 2026 in Kanada, Mexiko und den USA auf direktem Weg, auch der Siebte hat noch eine Chance - mit drei Siegen nach drei Partien nun alleine an.

Die Albiceleste siegte am Donnerstag (Ortszeit) im heimischen Estadio Monumental in Buenos Aires gegen Paraguay 1:0 (1:0). Und das zunächst ohne den weiterhin angeschlagenen Lionel Messi, der in der Startformation fehlte und erst im zweiten Durchgang zum Zug kam. Benfica-Routinier Nicolas Otamendi (35) erzielte in der Startphase des Spiels mit einem Volleyschuss das einzige Tor (3.).

Lautaro Martinez (30.), Rodrigo de Paul (41.) und Nicolas Gonzalez (44.) vergaben anschließend Großchancen, ehe Messi unter stehenden Ovationen das Feld betrat. In der 75. Minute hätte der Superstar von Inter Miami beinahe noch einen sehenswerten Treffer bei einer Ecke erzielt, traf aber letztlich nur die Querlatte.

Zwei Tore in der Nachspielzeit

In weiteren Partien setzte sich Chile mit 2:0 gegen Peru durch, Ecuador gewann dank eines Treffers von Kevin Rodriguez von Union Saint-Gilloise mit 2:1 in Bolivien und auch Uruguay kam durch ein Elfmeter-Tor von Liverpool-Star Darwin in 90.+1 noch zumindest zu einem Teilerfolg per 2:2 in Kolumbien.