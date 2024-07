Brasilien nur Zweiter - Vinicius Junior & Co. schäumen

In einem hitzigen Duell mit Kolumbien hat Brasilien bei der Copa America den Gruppensieg verpasst und steht vor einem schweren Viertelfinale - auch wegen Vinicius Junior.

Auf Jesus Valenzuela aus Venezuela wird die brasilianische Nationalmannschaft noch eine Weile schlecht zu sprechen sein. Der Schiedsrichter stand mehrmals im Mittelpunkt, als die Selecao in der Nacht auf Mittwoch (MESZ) mit einem 1:1 gegen Kolumbien den Gruppensieg bei der Copa America noch verspielte und dem Gegner den Vortritt lassen musste.

Während Kolumbien im Viertelfinale auf Panama trifft, muss Brasilien am Sonntag (3 Uhr MESZ) gegen Uruguay ran, das die Gruppe C um Gastgeber USA mit drei Siegen und 9:1 Toren dominierte. Noch bitterer: Vinicius Junior wird dabei fehlen. Beim erwartet hitzigen Aufeinandertreffen mit den Kolumbianern im kalifornischen Santa Clara sah Real Madrids Angreifer schon in der siebten Minute die erste von am Ende fünf Gelben Karten - seine zweite im Turnier.

Vinicius Junior nach Zweikampf fassungslos - Cordoba legt Ausgleich auf

Trotzdem war Brasilien nach der Anfangsphase im Vorteil: Nachdem der 32-jährige James mit einem herrlichen Freistoßschlenzer an der Latte gescheitert war (8.), versenkte auf der Gegenseite Raphinha seinen Versuch nicht weniger hochwertig im Torwinkel. Keeper Camilo Vargas konnte den Einschlag nicht mehr verhindern - 1:0 (12.).

Die Kolumbianer, die mit einer Serie von 25 ungeschlagenen Spielen in die Partie gegangen waren, ließen sich davon aber ebenso wenig beeindrucken wie von einem wegen knappem Abseits aberkannten Tor durch Davinson Sanchez und waren im restlichen ersten Durchgang am Drücker. Und dieser endete diskussionsreich.

Vinicius Junior ging im Duell mit Daniel Munoz im Strafraum zu Boden, erhielt zu seinem Entsetzen aber keinen Elfmeter, auch nicht nach VAR-Check. Offenbar war das Gespann um Referee Valenzuela der Meinung, dass Vinicius Junior schon kurz vor dem klaren Kontakt abgehoben hatte. Den Ball traf Munoz jedenfalls nicht (43.). Noch bitterer: Kurz vor der Pause glich jener Munoz aus, den Ex-Bundesliga-Profi Jhon Cordoba perfekt in Szene gesetzt hatte (45.+2).

Mit dem Schlusspfiff steigert Valenzuela den brasilianischen Ärger noch mal

Weil im zweiten Durchgang unter anderem der eingewechselte Ex-Frankfurter und -Bremer Rafael Borré eine Großchance für Kolumbien ausließ und Vargas kurz vor Schluss einen Fernschuss von Joker Andreas Pereira parierte, blieb es beim 1:1, nach dem die Brasilianer Valenzuela umringen. Dieser hatte deren Ärger noch gesteigert, als er Sekunden nach Ablauf der angezeigten Nachspielzeit einen Eckball nicht mehr ausführen ließ.

Im Parallelspiel bezwang Costa Rica zwar das punktlose Paraguay mit 2:1, doch das reichte nicht mehr, um Brasiliens Weiterkommen zu gefährden. Dazu hätte der Favorit verlieren und Costa Rica einen Kantersieg feiern müssen.