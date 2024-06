Spielfeld zu klein für die Selecao? Ticos ringen Brasilien zum Auftakt einen Punkt ab

Costa Rica hat in Los Angeles für eine Überraschung gesorgt und enttäuschenden Brasilianern mit einer starken Abwehrleistung erfolgreich getrotzt. Deren Abwehrchef hatte eine kuriose Begründung für die Nullnummer parat.

Vor den Augen des verletzten Superstars Neymar kam Brasilien vor 67.158 Zuschauern im SoFi Stadium von L.A. nicht über ein 0:0 gegen Costa Rica hinaus - misslungener Einstand für Trainer Dorival Junior in seiner ersten Partie mit der Selecao in einem offiziellen Wettbewerb.

Die Abwehr der "Ticos" hielt dem Favoriten über die gesamte Spieldauer und trotz 19 Abschlüssen stand. Auch die Offensiv-Wechsel in der zweiten Hälfte - Gironas Savio (20), der künftige Real-Profi Endrick (noch 17) und Arsenals Gabriel Martinelli (23) brachten auch nicht die erhoffte Durchschlagskraft ins Spiel des Rekord-Weltmeisters. Zu den wenigen Höhepunkten zählten ein vermeintlicher Treffer von Marquinhos (30.), der wegen knapper Abseitsstellung aberkannt wurde, sowie ein Schuss von Lucas Paqueta an den Pfosten (63.).

Es fehlen fünf Meter Breite zum FIFA-Standard

Brasiliens Abwehrchef Marquinhos (PSG) hatte eine eher seltsame Begründung für das letztlich schwache Abschneiden seiner Mannschaft parat: "Das Spielfeld ist kleiner und erschwert das Offensivspiel", erklärte der 30-Jährige. Bei der Copa werden die Spiele mehrheitlich in NFL-Stadien gespielt, deren Rasenflächen fünf Meter weniger breit sind als im Fußball üblich. Bei der WM in zwei Jahren an gleicher Stätte ist aber der FIFA-Standard vorgesehen.

Nach guten Leistungen gegen England und Spanien in den Freundschaftsspielen in Europa im März setzt sich der Unentschieden-Trend der Selecao also fort, die zuletzt in Tests gegen Mexiko und die USA nicht über Remis hinausgekommen war.

Mit neun Titeln steht Brasilien in der Rangliste der Sieger der Südamerika-Meisterschaft an dritter Stelle. Die letzte Copa America holte man 2019 im eigenen Land. Costa Rica nimmt bereits zum sechsten Mal an dem Wettbewerb teil, kam bislang aber nie über das Viertelfinale heraus.

Palace-Duo führt Kolumbien zum Sieg

Im zweiten Spiel am Montag (Ortszeit) wurde Kolumbien indes seiner Favoritenrolle gerecht und schraubte durch ein 2:1 (2:0) in Houston gegen Paraguay seine Serie von ungeschlagenen Spielen seit Februar 2022 auf nun 24 (19 Siege, fünf Remis).

Kapitän James Rodriguez drückte dem Spiel der "Cafeteros" seinen Stempel auf. Der 32-Jährige, der zwischen 2017 und 2019 bei Bayern München unter Vertrag stand, legte im ersten Durchgang Daniel Munoz (32.) und Jefferson Lerma (42.) - beide spielen unter Trainer Oliver Glasner bei Crystal Palace - zu Toren auf und leitete viele Offensivaktionen ein. Paraguay, das erstmals seit 17 Copa-Turnieren ein Auftaktspiel verlor, fand nur durch Julio Enciso (69., Brighton & Hove Albion) eine Antwort.

Am Dienstag eröffnen Peru und Kanada die nächste Runde. Einen Tag nach dessen 37. Geburtstag werden jedoch alle Augen auf Lionel Messi gerichtet sein, der mit Argentinien in der Neuauflage der Finals von 2015 und 2016 auf den damaligen Gewinner Chile trifft.