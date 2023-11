Echeverri überragt: Argentinien ist Deutschlands Halbfinal-Gegner

Mit einem deutlichen 3:0-Sieg über die ewigen Rivalen aus Brasilien hat Argentinien das Halbfinal-Ticket für die U-17-Weltmeisterschaft in Indonesien gelöst. Am Dienstag (9.30 Uhr) steht das Duell gegen Deutschland an.

Argentiniens Kapitän Claudio Echeverri war gegen Brasilien gleich dreimal erfolgreich. FIFA via Getty Images

Das Turnier verlief für Brasilien und Argentinien bis zum Viertelfinale identisch. Beide Teams patzten zum Auftakt, gewannen anschließend aber dreimal in Folge. Schon das Achtelfinale war für beide Mannschaften ein südamerikanisches Duell. Während die Brasilianer mit Ecuador beim 3:1-Sieg wenigstens leichte Mühe hatten, setzte sich Argentinien gegen Venezuela deutlich mit 5:0 durch.

Entsprechend hatten beide Trainer wenige Gründe, Veränderungen vorzunehmen. Brasiliens Nationaltrainer Phelipe Leal Rodolpho konnte wieder auf Camilo setzen, der Guilherme Fumaca ersetzte, die Argentinier blieben derweil unter Diego Placente gar unverändert.

Starke Regenfälle verzögern den Anstoß

Zunächst mussten sich jedoch beide Teams gedulden. Nach starken Regenfällen stand das Wasser in Jakarta auf dem Platz, der Anstoß verzögerte sich um 30 Minuten. Anschließend begann die Partie ausgeglichen, wenngleich früh noch keiner zu großen Chancen kam. Das änderte sich allerdings nach einer Viertelstunde, als Rayan sich für die Brasilianer annäherte (15.). Anschließend ging es munter hin und her.

Argentiniens Lopez war eigentlich schon an Phillipe Gabriel vorbei, legte dann an der Grundline zurück für Ruberto, der allerdings geblockt wurde (16.). Auch Echeverris Freistoß (20.) und der abgewehrte Schuss von Gorosito (23.) brachten Argentinien nicht die Führung. Estevao Willian hatte wenig später die beste Chance für die Selecao (27.).

Echeverri marschiert zum 1:0

Das Tor fiel jedoch im direkten Gegenzug auf der anderen Seite. Kapitän Echeverri nahm den Ball noch in der eigenen Hälfte auf, marschierte über den gesamten Platz und hatte letztlich Glück, dass Vitor Reis seinen Schuss unglücklich über Phillipe Gabriel zur argentinischen Führung abfälschte (28.). In der Folge ging es wieder etwas ruhiger zu. Camilo (31.) und Rayan (39.) näherten sich dem Ausgleich zwar noch einmal an, konnten Florentin aber nicht gefährden.

Im zweiten Durchgang waren die Brasilianer also in der Pflicht, das 0:1 aufzuholen - der ganz große Druck kam jedoch nicht auf. Die Partie verlor etwas an Fahrt, auf Echeverri traf das allerdings nicht zu. Erneut präsentierte der argentinische Spielmacher sein enges Dribbling setzte sich gegen zwei Verteidiger durch, blieb vor dem Tor cool und schnürte aus spitzem Winkel seinen Doppelpack (58.).

Brasilien findet keine Antwort

Ein Wirkungstreffer für die Brasilianer, die anschließend nicht mehr in die Partie fanden. Stattdessen spielte Argentinien auf die Entscheidung. Subiabre und Gimenez verpassten zunächst per Dreifach-Chance (65.), doch der überragende Echeverri machte wenig später mit seinem dritten Treffer alles klar. Nach einem Ball in die Tiefe umkurvte er den zögerlichen Keeper und schob locker zum 3:0 ein (71.).

Die Argentinier hatten die Partie auch in der Schlussphase weitestgehend im Griff und mussten lediglich ein paar zarte Annäherungen der Brasilianer überstehen, bevor der letztlich verdiente, wenngleich vielleicht etwas zu hohe 3:0-Erfolg über Brasilien gefeiert werden durfte.

Schon am Dienstag (9.30 Uhr) geht es für Argentinien mit dem Halbfinale gegen Deutschland weiter. Flügelstürmer Lopez, der bislang dreimal traf, kann dann allerdings aufgrund einer Gelbsperre nicht mitwirken.