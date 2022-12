Brasilien: Für Gabriel Jesus und Alex Telles ist die WM vorbei

Wenige Tage vor Brasiliens WM-Achtelfinale gegen Südkorea ist die Weltmeisterschaft für Gabriel Jesus und Alex Telles vorbei. Beide erlitten in der Partie gegen Kamerun Knieverletzungen. Die Einsätze von Neymar und Alex Sandro sind fraglich.

Die brasilianische Nationalmannschaft muss im Vorfeld des WM-Achtelfinals gegen Südkorea zwei Hiobsbotschaften verkraften. Für Arsenal-Legionär Gabriel Jesus sowie Alex Telles ist die Weltmeisterschaft vorbei. Das berichten mehrere brasilianische Medien übereinstimmend. Beide Akteure haben beim letzten Vorrundenspiel gegen Kamerun (0:1) eine Verletzung am rechten Knie erlitten.

Alex Telles verlässt unter Tränen das Feld - Gabriel Jesus fehlt rund einen Monat

Bei Gabriel Jesus, der schon seit längerer Zeit über Knieprobleme klagt, sei die Diagnose den Medienberichten zufolge eher mild ausgefallen, er fehlt der Selecao und Arsenal rund einen Monat. Alex Telles könnte dagegen eine längere Zeit außen vor sein, beim Außenverteidiger vom FC Sevilla steht eine Operation im Raum. Nach 54 Minuten verließ der Brasilianer unter Tränen das Spielfeld des Lusail Iconic Stadium, für ihn kam Marquinhos in die Partie. Bitter für Brasiliens Coach Tite, der von jetzt an zwei Kaderoptionen weniger zur Verfügung hat, Nachnominierungen sind laut FIFA-Reglement nicht mehr möglich.

Neymars Wettlauf mit der Zeit

Obendrauf wird es bei Brasiliens Topakteur Neymar bis zum Achtelfinale gegen Südkorea am Montag (20 Uhr, LIVE! bei kicker) ein Wettlauf gegen die Zeit. Der 30-Jährige fehlte schon beim Sieg über die Schweiz (1:0) wie auch gegen Kamerun aufgrund einer Bänderverletzung im rechten Sprunggelenk. Sturmkollege Richarlison, der wie fast die gesamte Startformation gegen Kamerun pausierte, sagt am Rande der Partie: "Ich hoffe, dass er gegen Südkorea ins Team zurückkehrt. Alle haben in den letzten beiden Spielen gesehen, wie sehr er uns fehlt." Mannschaftsarzt Rodrigo Lasmar hielt sich bedeckt. Neymar habe "noch nicht mit dem Ball trainiert", das probiere er morgen. "Dann wissen wir besser, wie es aussieht." Neben der Neymar-Thematik steht ebenfalls ein Fragezeichen hinter Alex Sandro, der mit einer Oberschenkelverletzung zu kämpfen hat.