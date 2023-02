Brandt: "Wir beschäftigen uns nicht mehr mit negativen Dingen"

Dortmunds Julian Brandt besticht derzeit durch Konstanz und Klasse - und ist damit gewissermaßen eines der Gesichter des Aufschwungs der Borussia seit dem Restart im Januar. Vor allem eine Sache ist dem Offensivspieler zuletzt positiv aufgefallen.

Es gibt einige Entwicklungen, die zum aktuellen Aufschwung von Borussia Dortmund beigetragen haben: allen voran die verbesserte Personalsituation, die sich seit dem Restart - trotz der jüngsten Verletzung von Youssoufa Moukoko in Bremen - merklich entspannt hat und Trainer Edin Terzic reichlich Möglichkeiten gibt, auf verschiedene Anforderungen und Spielverläufe zu reagieren. Offensivspieler Julian Brandt, der seit Monaten zu den konstantesten und besten Borussen gehört, hob nach dem 2:0-Erfolg in Bremen - dem fünften Liga-Sieg in Serie - allerdings einen anderen Punkt hervor.

"Wir beschäftigen uns nicht mehr mit negativen Dingen. Sondern wir machen weiter", sagte der gebürtige Bremer, der am Samstag mit seinem Treffer zum 2:0 "den Deckel draufgemacht" hatte. Und in der Tat: Gegentore, wie etwa der Bochumer Ausgleich im Pokalspiel am vergangenen Mittwoch durch einen unberechtigten Handelfmeter, führen derzeit nicht zu einem Bruch im Spiel der Borussia. Stattdessen wird weiter das eigene Konzept verfolgt und an die eigene Stärke geglaubt. Eine Eigenschaft, die Terzic extrem schätzt und bei Teams wie Freiburg oder auch Bremen zuletzt explizit hervorgehoben hatte.

Auch in Bremen musste der BVB hart für den Sieg arbeiten. Anders als im Hinspiel, als die Dortmunder eine 2:0-Führung in einer denkwürdigen Schlussphase noch aus der Hand gegeben und schließlich mit 2:3 verloren hatten, war der Dreier diesmal jedoch hochverdient und nach dem Führungstreffer durch den eingewechselten Jamie Bynoe-Gittens (67.) auch nur noch einmal in Gefahr - bei einer guten Chance des Ex-Dortmunders Marvin Ducksch (81.).

Die knappen Duelle gewinnt der BVB aktuell

"Wir treffen zum richtigen Zeitpunkt momentan", lobte Brandt sein Team und zog mit Blick auf die jüngsten Erfolgserlebnisse in den vielen knappen Duellen (Augsburg, Mainz, Leverkusen, Bochum, jetzt Bremen) ein positives Zwischenfazit: "Wenn wir in Führung gehen, dann ist es derzeit schwer, gegen uns zu gewinnen." Das, erinnerte er sich nicht nur ans Hinspiel zurück, sei "auch schon mal anders gewesen".

Die Gefahr, dass der BVB nun blindlings in die Euphoriefalle tappt, erscheint dennoch gering in diesen Tagen. Wegen Terzic, der zuletzt betonte, dass der BVB in der Hinrunde nicht so schwach gewesen sei, "wie er gemacht wurde", und auch jetzt nicht so stark sei, "wie er aktuell gemacht wird". Und wegen einem Spieler wie Brandt, der sich inzwischen mit Fug und Recht als Führungskraft bezeichnen dürfte: "In der Euphorie muss man vorsichtig sein, dass man nicht überdreht", mahnte er in Bremen. Man könne zwar "mit breiter Brust" herumlaufen, aber: "Wir sind erst am 20. Spieltag."

