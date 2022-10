Brandt und der Podcast: Der "Bumerang" kam nicht zurück

Julian Brandt hatte im Mai mit Aussagen bei "kicker meets DAZN" für Aufsehen gesorgt. Dass sie heute kein Thema mehr sind, wertet sein Trainer als Beleg für eine Entwicklung.

Nach drei Niederlagen hintereinander will Borussia Dortmund am Samstagabend (18.30 Uhr, LIVE! bei kicker) endlich mal wieder auswärts überzeugen. Bei Eintracht Frankfurt soll es vor allem defensiv besser laufen als bei RB Leipzig (0:3), dem 1. FC Köln (2:3) und zuletzt bei Bundesliga-Spitzenreiter 1. FC Union Berlin (0:2).

Gegen einen Kontrahenten, der laut BVB-Trainer Edin Terzic "mutig anläuft und verteidigt", egal, ob der Gegner Bochum oder Tottenham heißt, und der als einziger Bundesligist schon sechs Kontertore erzielt hat, wird es für die Borussen einmal mehr darauf ankommen, leichte Fehler zu vermeiden und die Balance zu wahren.

Auch Julian Brandt ist dabei gefragt. Der 38-malige Nationalspieler, der bisher an jedem Bundesliga-Spieltag zum Einsatz kam und beim 5:0-Triumph gegen den VfB Stuttgart am vergangenen Samstag seine bisher beste Saisonleistung in der Bundesliga ablieferte (kicker-Note 2), dürfte erneut im zentralen Mittelfeld beginnen, auf seiner Lieblingsposition.

Wir waren uns einig, dass wir das nur stoppen können, indem wir zeigen, dass er es auch anders kann. Edin Terzic

"Er spielt eine richtig gute und konstante Saison - sowohl offensiv als auch defensiv", lobt Terzic im Vorfeld des Verfolgerduells und bezieht dabei auch explizit Brandts zwischenzeitliche Rolle auf dem Flügel mit ein, in der er ebenfalls "immer wieder gute Aktionen gehabt" habe.

Gerade im Defensivverhalten attestiert Terzic dem 26-Jährigen eine positive Entwicklung. "Das war am Anfang der Saison natürlich auch ein Thema zwischen mir und ihm", sagt er und erinnert an Brandts Interview bei "kicker meets DAZN" Ende Mai. "Da gab es ja diesen Podcast mit zwei, drei Zitaten, die ihm ein bisschen auf die Füße gefallen sind."

Brandt hatte damals mit einem Augenzwinkern erklärt: "Bei allen Trainern, die ich hatte, hatte ich offensiv nie Probleme. Ich hatte viele Trainer, die ich defensiv maximal gebrochen habe. Es zieht sich durch wie ein Faden. Jeder neue Trainer erzählt mir dasselbe, ich höre immer dieselben Sachen." Ihm fehle manchmal "diese Hartnäckigkeit, den Zweikampf gewinnen zu wollen".

Daran hat Brandt seitdem gearbeitet. "Wir waren uns einig, dass wir das nur stoppen können, indem wir zeigen, dass er es auch anders kann", berichtet Terzic. "Ansonsten ist es ein Bumerang und wird immer wieder Thema werden. Und die Aussagen werden immer wieder zurückkehren." Das ist nicht passiert. Und Terzic registriert zufrieden: "Er hat das komplett angenommen."

jpe