Brandt über Japan: "Keine Mannschaft, die sich verstecken muss"

Mit der deutschen Niederlage gegen Japan nahm das Unheil bei der Winter-WM in Katar seinen Anfang. Am Samstag steht in Wolfsburg die Revanche an - und auch dieses Spiel ist enorm wichtig für das DFB-Team.

So richtig weiß man nicht, was aktuell beim DFB-Team passiert. Der Kurz-Test gegen die U 20 fand am Mittwoch hinter verschlossenen Türen statt. Auch das einzige Training am Donnerstag war für die Öffentlichkeit nicht einsehbar. Bundestrainer Hansi Flick ließ sein Team Standards trainieren - und wollte dabei nicht beobachtet werden.

Also war es am Mittag an Julian Brandt, auf der Pressekonferenz des DFB etwas Einblick zu geben. Die Einheit, erklärte der Mittelfeldspieler von Borussia Dortmund, sei nicht sonderlich lange gewesen, sondern "ging relativ flott" vorbei. Man habe "an den Standards gefeilt" und "an den Details" gearbeitet. Und der in der Kritik stehende Bundestrainer Hansi Flick? Den nehme er "sehr ruhig" wahr - obwohl er in den vergangenen Monaten eine Menge "auf die Schnauze" bekommen habe.

"Hansi", bilanzierte Brandt, "macht es sensationell momentan. Er ist sehr klar in den Ansprachen. Er weiß sehr genau, was er möchte." Doch auch Brandt kam bei allem Lob für den Bundestrainer nicht daran vorbei, in seinen Ausführungen an Dortmunds Fußball-Ikone Alfred Preißler zu erinnern: "Wichtig ist am Ende, was am Samstag und am Dienstag passiert. Das ist das, wonach man bewertet wird."

Zwei Tests von enormer Wichtigkeit

Zunächst steht am Samstag in Wolfsburg gegen Japan (20.45 Uhr) die Revanche für die 1:2-Auftaktniederlage bei der WM in Katar an, ehe es am Dienstag in Dortmund gegen Frankreich geht (21 Uhr, beide LIVE! bei kicker). Beide Spiele sind für das deutsche Team und insbesondere für Flick von enormer Wichtigkeit. Es müssen gute Leistungen her - und positive Ergebnisse. Ein Selbstläufer wird das nicht, auch wenn in diesen Tagen alle Beteiligten den Eindruck vermitteln wollen, die deutsche Mannschaft habe den Ernst der Lage erkannt und sei gut vorbereitet.

Wie klar die japanische Elf ihren Spielplan verfolgt, bekam das in der ersten Hälfte noch überlegene deutsche Team bei der WM im zweiten Durchgang zu spüren. Brandt hatte das Spiel am Mittwoch noch gut in Erinnerung und sprach daher nur lobend über den kommenden Gegner: "Ihre Mannschaft ist extrem quirlig, sie haben extrem viele lauffreudige Spieler, die viel in die Tiefe gehen. Viele aus der Nationalmannschaft kennen die Bundesliga, sie sind an den europäischen Fußball gewöhnt. Es ist für mich keine Mannschaft, die sich vor anderen Nationen verstecken muss."

Das DFB-Team benötigt gute Ergebnisse

Das Ziel der deutschen Mannschaft sei dennoch klar: "Wir gehen in das Spiel, um es zu gewinnen. Und das nicht nur wegen der WM. Denn wir können das Land nur auf unsere Seite ziehen, in dem wir liefern und die Spiele gewinnen." Grau ist eben alle Theorie.