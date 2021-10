Brandt, Moukoko und der Wunsch nach Nachhaltigkeit

Die gesamte bisherige Saison über plagt sich der BVB mit Verletzungssorgen herum. "Aber bis hierhin haben wir das sehr ordentlich kompensieren können", lobte Trainer Marco Rose am Freitag seine Mannschaft. Besserung ist nach der Länderspielpause in Sicht.

Es ist ein lästiges Wechselspiel, mit dem sich Borussia Dortmund in dieser Saison bislang auseinandersetzen muss: Kehrt ein Spieler aus einer Pause zurück, meldet sich ein anderer ab. So auch am vergangenen Dienstag beim Champions-League-Spiel gegen Sporting Lissabon (1:0), als Mahmoud Dahoud bereits nach acht Minuten verletzt ausgewechselt werden musste - und für ihn der eben erst von einer Muskelverletzung genesene Julian Brandt deutlich länger als vorher geplant ran musste.

Dahoud wird auch am Samstag ausfallen, wenn der BVB vor fast 40.000 Zuschauern in der Bundesliga auf den FC Augsburg trifft. Der Mittelfeldstratege zog sich gegen Lissabon einen Innenbandüberdehnung im Knie zu - und hatte damit noch Glück. Die Blessur ist schmerzhaft, zwingt ihn aber nicht zu einer allzu langen Pause. In der zweiten Oktoberhälfte sollte Dahoud, der gegen Augsburg aufgrund seiner Ampelkarte aus dem Gladbach-Spiel (0:1) ohnehin gefehlt hätte, wieder einsatzfähig sein. Etwas früher werden Erling Haaland und Giovanni Reyna zurückerwartet, Emre Can ist sogar bereits am Wochenende wieder eine Option. In Dortmund hofft man, das Schlimmste dann überstanden zu haben. Zumal in absehbarer Zeit auch Dan-Axel Zagadou und Soumaily Coulibaly zur Verfügung stehen werden.

Brandt erster Kandidat für Dahoud-Platz

"Wir haben die Ausfälle bis hierhin sehr ordentlich kompensieren können", sagte am Freitag BVB-Trainer Marco Rose, der bislang zu keiner Zeit über die vielen Verletzungspausen seiner Spieler öffentlich lamentiert hat. Stattdessen lobte er die Ersatzleute - auch jetzt wieder vor dem Augsburg-Spiel. "Die Jungs, die reingekommen sind, machen es gut." Das gelte insbesondere auch für die Wechsel in den Spielen selbst. "Die tun unserem Spiel gut", sagte Rose und verwies auf die jüngsten Partien gegen Lissabon und Gladbach. "Da haben wir hinten raus richtig Druck aufgebaut bzw. Entlastung reinbekommen."

Roses Sätze waren ein Kompliment an die Adressen von Brandt, Marius Wolf, Reinier und Nico Schulz - die am Samstag möglicherweise auch mal länger zum Einsatz kommen könnten. Für Brandt gilt das ohnehin, den Rose auch vor dem Augsburg-Spiel wieder als "guten Typ" und "herausragenden Fußballer" adelte, ihm aber auch Nachhaltigkeit in seiner Formentwicklung auftrug. Er dürfte wie schon gegen Lissabon die besten Karten haben, Dahouds Platz in der Startelf einzunehmen.

Rose will Moukoko "ein Stück weit schützen"

Auch für Sturm-Talent Youssoufa Moukoko, der zuletzt in Gladbach an seine derzeitigen Grenzen gestoßen war und gegen Lissabon nicht zum Einsatz kam, hatte Rose am Freitag ein paar warme Worte übrig. Der 16-Jährige gehe "herausragend" damit um, was seit langem auf ihn einprassele, aber auch er würde "Nachhaltigkeit" und eine "gewisse Geduld" benötigen. "Wir sind froh, dass er bei uns ist. Wir sehen sein großes Talent und wir werden ihn weiter fördern und fordern", sagte Rose, "aber wir müssen ihn auch ein Stück weit schützen und das richtige Maß finden."

Das freilich gilt derzeit nicht nur für Moukoko, sondern auch für viele andere Profis im Dortmunder Kader. Nicht unbedingt wegen ihres Alters, sondern wegen ihrer hohen Belastung. Die Länderspielpause, in der die Dortmunder gemeinsam mit ihrer U23 ein Testspiel planen, um einige Rückkehrer wieder an den Spielrhythmus heranzuführen, mag da vordergründig gerade recht kommen. Ob die aber wirklich ein Segen sei für Rose und sein Team, wollte Rose ob der jüngsten Erfahrungen mit Verletzungen am Freitag nicht beantworten: "Das kann ich erst danach sagen."

