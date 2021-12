Brandt im Krankenhaus: BVB gibt Entwarnung

Als Julian Brandt gegen Bayern hart auf dem Rasen aufschlug, hielt das ganze Stadion den Atem an. Am Abend gab der BVB eine erste Entwarnung.

Brandt und Upamecano am Boden - die Spieler fordert medizinische Hilfe. AFP via Getty Images

Die umstehenden Spieler hatten sofort registriert, dass etwas Schlimmeres passiert war: Hektisch winkten Mats Hummels, Erling Haaland & Co. die medizinischen Betreuer herbei. In der 65. Minute hatte Bayern-Verteidiger Dayot Upamecano bei einem gewonnenen Kopfballduell an der Mittellinie Julian Brandt voll am Kopf getroffen, und der Dortmunder war hart auf dem Boden aufgeschlagen.

Es waren bange Minuten im Topspiel am Samstagabend. Während Upamecano nach längerer Behandlung weiterspielen konnte, wurde Brandt unter Sprechchören der Fans vom Feld transportiert und ins Krankenhaus gebracht. Nach der 2:3-Niederlage gab der BVB schließlich erste Entwarnung.

"Julian Brandt geht es den Umständen entsprechend gut", twitterte die Borussia und bestätigte damit, was Trainer Marco Rose zuvor bei "Sky" über Brandts Zustand gesagt hatte: "Ich habe gerade ein Foto gesehen mit Daumen hoch. Das ist fast für mich das Wichtigste für mich heute."

