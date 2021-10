Brandt gefällt die "leichte Dreckigkeit" im BVB-Miteinander

Borussia Dortmunds guter Saisonstart hat für Julian Brandt auch mit einem konstruktiven Teamgeist zu tun. Trainer Marco Rose sieht aber noch "viel Luft nach oben".

Stimmt der Saisonstart, weil der Teamgeist stimmt? Oder ist es umgekehrt? In jedem Fall scheint Borussia Dortmunds Kabine gerade ein Ort des Wohlfühlens zu sein. "Das Mannschaftsklima ist sehr gut", bestätigte Julian Brandt am Montag, wollte das jedoch explizit nicht nur an gegenseitiger Sympathie festmachen.

"Wir verstehen uns zum einen alle sehr gut, sind füreinander da. Das sieht man auch immer mehr auf dem Platz", betonte er zwei Tage nach dem 3:1-Sieg gegen Mainz und einen Tag vor dem Champions-League-Gastspiel bei Ajax Amsterdam zwar. Aber: "Zum anderen kommen wir auch langsam wieder in eine Form, wo wir uns gegenseitig sagen können, was nicht so gut war."

Brandt deutet an, dass es in der BVB-Kabine schon anders zuging

Für dieses konstruktive Miteinander sorge nicht nur Trainer Marco Rose. "Mittlerweile bekommen wir auch wieder so eine leichte Dreckigkeit rein, uns auch einfach in gewissen Sachen zu verbessern - natürlich immer so, dass man sich danach wieder die Hand geben kann", deutete Brandt an, dass es in dieser Hinsicht in der Vergangenheit intern anders zugegangen war.

"Ich glaube, das ist neben all dem Freundschaftlichen und Spaßhaben genauso wichtig. Da hat sich die Mannschaft in den zweieinhalb Jahren, in denen ich jetzt hier bin, weiterentwickelt", so der Mittelfeldspieler weiter. "Das hilft uns enorm. Ich hoffe, dass uns das Stabilität gibt."

Wir haben in allen Teilbereichen Entwicklungspotenzial, in allen. Jeder Einzelne. BVB-Trainer Marco Rose

Rose findet nach sechs Siegen in der Bundesliga und zwei in der Champions League ebenfalls, "dass wir das bis hierhin ganz ordentlich gemacht haben. Aber wir müssen dranbleiben", forderte er am Montag nachdrücklich: "Wir haben in allen Teilbereichen Entwicklungspotenzial, in allen. Jeder Einzelne. Wir haben eine Menge Arbeit, viel Potenzial, viel Luft nach oben, aber die Qualität und den Charakter, daran zu arbeiten."

Die Hartnäckigkeit sei entscheidend. "Selbst wenn wir das (die eigene Spielidee, Anm. d. Red.) in bestimmten Spielen zu 100 Prozent abrufen, geht es darum, das drei Tage später wieder zu machen", betonte er. "Wir werden an Ergebnissen gemessen, Punkt, fertig, aus."

Bleiben die aus, könne sich der Wind eben schnell wieder drehen. Rose: "Die Berichterstattung vor dem Leverkusen-Bayern-Spiel ging in die Richtung: Ist Leverkusen so weit, dass sie Deutscher Meister werden können? Davon lese ich am Tag danach nichts mehr."