Brandt fehlt dem BVB im Derby und gegen Köln

Borussia Dortmund muss vorerst auf Julian Brandt verzichten. Der formstarke Nationalspieler zog sich im Champions-League-Spiel beim FC Chelsea einen Muskelfaserriss im Oberschenkel zu.

Julian Brandt hätte der BVB an der Stamford Bridge gut gebrauchen können. Schon in der fünften Minute musste der formstarke Offensivmann jedoch ausgewechselt werden, er griff sich an den linken hinteren Oberschenkel. Der 26-Jährige konnte daher nur zuschauen, wie seine Teamkollegen mit 0:2 beim FC Chelsea verloren und im Achtelfinale der Königsklasse ausschieden.

Wie der BVB am Donnerstagmorgen mitteilte, hat sich Brandt einen Muskelfaserriss im Oberschenkel zugezogen. Er wird der Borussia im Derby auf Schalke (Samstag, 18.30 Uhr, LIVE! bei kicker) und gegen den 1. FC Köln (18. März) auf jeden Fall fehlen.

Brandt befand sich in den vergangenen Wochen in herausragender Form. In vier der letzten fünf Bundesliga-Spiele traf der Mittelfeldspieler, dazu sorgte er auch immer wieder für die besonderen Momente in der Offensive. Mit acht Toren und vier Assists ist er in der Bundesliga in dieser Saison bislang Topscorer des BVB.