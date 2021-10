Brandt: "… dann haben wir nicht bis zur 90. den Stress"

Dortmunds Startelf-Neuling Julian Brandt rechtfertigte seine Nominierung mit dem 2:1-Siegtreffer gegen den FC Augsburg. Der Offensivspieler lobte die Fans und freut sich auf noch mehr Zuschauerzuspruch, ärgerte sich aber auch ein wenig über die Chancenverwertung.

Nach der englischen Woche bezeichnete Brandt den Erfolg gegen den FCA nach einem intensiven Spiel als "Kraftakt". "Der Sieg war extrem wichtig für uns", konstatierte der 25-Jährige nach dem achten Heimsieg in Serie, bei dem der BVB nach 1:1-Pausenstand mit einer deutlichen Leistungssteigerung aufwartete. "Etwas Glück" habe er gehabt bei seinem zweiten Saisontor, "dass der Ball gerade noch so platziert ist". Die Freude darüber und über den gelungenen "Spielzug und die Wichtigkeit des Treffers" war dem Nationalspieler aber deutlich anzumerken. "Wenn du gewinnst, bist du am Ende glücklich."

Chancenwucher: Das 3:1 will nicht fallen

Dennoch: So ganz zufrieden war Brandt nicht. Er habe sich ein wenig "geärgert, dass wir das dritte Tor nicht hinbekommen haben. Da hätten wie uns einiges ersparen können." Marco Reus (57., Latte, 70.) sowie Thorgan Hazard (66., Pfosten) hatten dicke Gelegenheiten zum 3:1. "Da hat die Sauberkeit gefehlt, die Gier, das Tor einfach machen zu wollen", kritisierte er. Mit einem Lächeln fügte er an: "Dann haben wir nicht bis zur 90. den Stress."

Wo der Gegner noch etwas kam, haben sie uns nach vorne gepeitscht, das ist extrem wichtig für uns. Julian Brandt lobt die Dortmunder Fans

Es hat auch so gereicht zum Dreier, der den BVB zumindest vorübergehend auf Platz 2 hievte. Auch dank der Fans, findet Brandt. "Wo der Gegner noch etwas kam, haben sie uns nach vorne gepeitscht, das ist extrem wichtig für uns. Wir freuen uns auf das nächste Spiel, wenn noch mehr Zuschauer zugelassen sind. Das ist ein Traum für uns."