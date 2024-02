Brandt bedient: "Am Ende war es Chaos"

Gegen Hoffenheim drehte der BVB erst die Partie, nach der Pause schlug die TSG aber zurück. In der Schlussphase fehlte es den Dortmundern an klaren Aktionen, sehr zum Unmut von Julian Brandt.

Es war ein bisschen das Spiel der Gegensätze: Borussia Dortmund war seit acht Liga-Partien ohne Niederlage (4/4/0), die TSG Hoffenheim wartete ebenso lange auf einen Sieg (0/4/4) - nach Abpfiff im Signal-Iduna-Park waren beide Serien dahin. Naturgemäß freute das nur die Gäste, beim BVB machte sich Frust breit. Vor allem deshalb, weil sich die Dortmunder von einem Katastrophenstart gut erholt gezeigt und die Partie bis zur Pause sogar gedreht hatten. Dann folgte aber der Einbruch.

Julian Brandt rätselte danach bei DAZN, wie es dazukommen konnte: "Wir starten scheiße ins Spiel und holen uns dann aus der Situation wieder raus, indem wir zwei schöne Tore schießen." Zudem registrierte der Offensivspieler, der gegen die TSG etwas tiefer als gewohnt neben Marcel Sabitzer auf der Doppelsechs begann, noch weitere Chancen, "aber das war es dann auch". Der BVB schaffte es nicht, aus der Überlegenheit der ersten Hälfte mehr als eine 2:1-Führung mit in die Kabine zu nehmen.

BVB lädt die TSG ein

"In der zweiten Halbzeit holen wir Hoffenheim wieder ins Spiel, indem wir in unserer eigenen Hälfte ganz, ganz drastische Bälle verlieren", haderte Brandt. Schon beim frühen 0:1 in der 2. Minute war bei einem unsauberen Zuspiel von Emre Can auf den zögerlichen Nico Schlotterbeck der Hoffenheimer Ihlas Bebou dazwischen und Sekunden später erfolgreich. Im zweiten Durchgang häuften sich die Fehler. Maximilian Beier hatte in Minute 57 einen bösen Fehlpass von Julian Ryerson noch unbestraft gelassen, von der 61. bis zur 64. Minute veredelte er zwei schnelle Angriffe nach Ballgewinnen eiskalt. Mit diesen Fehler habe man den Gästen das Gefühl gegeben, "sie können das Spiel gewinnen".

Weil der BVB nicht mehr zu seinem schnellen und zielgerichteten Spiel aus Hälfte eins fand und zudem in der Schlussphase bei seinen Offensivaktionen immer unstrukturierter wurde, kam es genau so. Etwas ratlos war Brandt ob der fast schon ideenlosen Dortmunder Versuche in den den letzten Minuten. Der von einem Magen-Darm-Problemen geschwächte Mats Hummels war eingewechselt worden und rückte ins Sturmzentrum auf, bedient wurde er nicht. Comebacker Karim Adeyemi brachte nach seiner Einwechslung zwar viel Tempo mit, Passempfänger fand er aber nicht. So blieben ein Schuss von Marco Reus über das Tor und ein kläglich vergebener Kopfball von Can in der Schlussphase die einzigen Chancen auf zumindest noch einen Punkt.

Brandt fordert einfaches Stilmittel - Terzic schimpft

"Natürlich ist jeder gewillt in unserer Mannschaft Fußball zu spielen, dafür sind wir alle Fußballer geworden. Ich glaube keiner mag Langholz. Es ist ein Stilmittel, was man ab und zu benutzen darf - auch bei Borussia Dortmund, bei Bayern München oder Real Madrid", forderte Brandt mehr klare Aktionen, beim Versuch, das Ergebnis noch umzubiegen. Das eigene Spiel sei aber zu unruhig gewesen, Positionen wurden nicht mehr gehalten, "weil wir das Spiel noch drehen wollten, weil wir ein Tor schießen wollten" - alles aber mit zu wenig Plan. "Dann am Ende war es Chaos", musste auch Brandt zugeben.

Auch Edin Terzic war total bedient, ob des krassen Leistungsabfalls: "Das war heute komplett unsere eigene Schuld, den Gegner wieder ins Spiel kommen zu lassen und das ist extrem frustrierend heute." Nachdem seine Mannschaft "nervös ins Spiel gestartet" war, zeigte sie "eine gute erste Halbzeit", auch wenn Terzic in dieser schon die Konterabsicherung nicht gefallen hatte. Nach der Pause wurde genau das den Dortmundern zum Verhängnis - wie auch die individuellen Fehler, mit denen der BVB "dem Gegner wieder den Glauben zurückgegebenen" hat.

Damit kassierten die Schwarz-Gelben nicht nur die erste Niederlage im Jahr 2024, sondern nach zuvor zwei Liga-Gegentoren in sieben Spielen gleich drei in einem. Außerdem verpasste es der BVB, RB Leipzig in der Tabelle weiter zu distanzieren. So sind die Sachsen mit nur einem Punkt Rückstand nah dran an Platz vier - und den Dortmundern.