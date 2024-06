Brandscheid löst seinen Vertrag in Trier auf

Jan Brandscheid wird nicht mehr für den SV Eintracht Trier auflaufen. Nach dem Aufstieg in die Regionalliga Südwest hat sich Triers Rekordtorschütze der jüngeren Vergangenheit dazu entschlossen, eine neue Herausforderung anzugehen. Der Angreifer wechselt zum Bezirksligisten FSV Salmrohr. Der noch bis 2025 gültige Vertrag des 33-Jährigen wurde in beiderseitigem Einvernehmen aufgelöst. In 216 Pflichtspieleinsätzen für die erste Mannschaft des SVE erzielte Brandscheid 79 Tore und gab 14 Vorlagen.