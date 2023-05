Brand soll Werder Bremen II zum Klassenerhalt führen

Der SV Werder Bremen hat sich für seine U 23 im Saisonendspurt zu einer Maßnahme entschlossen, die bei der Zweitvertretung des SVW nur selten vorkommt: Der Trainer muss gehen. Christian Brand ersetzt ab sofort Konrad Fünfstück.

Mehr zur Regionalliga Nord Startseite

Spieltag

Tabelle

Tabellenrechner

So läuft das eigentlich nicht in dieser Mannschaft. Unter normalen Umständen wird ein Trainer des SV Werder Bremen II nicht entlassen. Er rückt im besten Fall zu den Profis auf, wie einst Thomas Schaaf und zuletzt Viktor Skripnik, Alexander Nouri und Florian Kohfeldt, oder er übernimmt eine andere Aufgabe, bei Werder oder eben einem anderen Verein.

Aber die Umstände sind derzeit nicht normal. Das Team ist in Abstiegsgefahr geraten, und das kennen sie in Bremen nicht. Wenn man sich dort mit dem Gang in die nächsttiefere Spielklasse beschäftigte, dann trat die Mannschaft gerade in der 3. Liga an. Nun aber droht der Abstieg aus der Regionalliga, und damit ist ein wesentlicher Faktor in der Ausbildungsarbeit der Grün-Weißen in Gefahr. Deshalb erfolgte die Trennung von Konrad Fünfstück. Obwohl der Trainer nach allgemeiner Auffassung kaum die Verantwortung für die aktuelle Situation tragen dürfte. "Konrad hat in den vergangenen vier Jahren hervorragende Arbeit geleistet und die Mannschaft sehr erfolgreich durch die schwere Corona-Zeit geführt", betont Werder-Direktor Björn Schierenbeck.

Hypothek für Fünfstück

Das waren mehr als die üblichen Worte zum Abschied eines Trainers. Schließlich ist Schierenbeck und den anderen Verantwortlichen durchaus bewusst, dass Fünfstück bereits mit einer Hypothek in die laufende Saison gegangen war: Der aktuelle Kader gilt als vergleichsweise schwach, vor allem aber unerfahren. Weshalb Fünfstück regelmäßig betonte, dass er quasi mit einer U 19 angetreten sei. Da die Saison zudem noch geprägt wurde durch zahlreiche Ausfälle, Formkrisen einzelner Spieler und wenig hilfreicher Leihgaben aus der Profiabteilung, wurde es eng in einer Liga, aus der am Ende fünf Mannschaften absteigen und eine sechste in der Relegation antreten könnte.

In den beiden letzten Saisonspielen wird das Team von Christian Brand trainiert, bislang U-19-Coach. "Gemeinsam mit Konrad sind wir zu dem Entschluss gekommen, dass eine Veränderung einen Impuls im Kampf um den Klassenerhalt auslösen kann", so Schierenbeck. Bleibt dieser Impuls aus, könnte Werder schon bald eine neue Erfahrung machen. Denn dann erscheinen die Relegation oder sogar der Abstieg ziemlich wahrscheinlich.