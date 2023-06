Brand: "Ich bin jetzt kein Talent mehr"

Champions-League-Finalistin, Vize-Europameisterin, Pokalsiegerin - was andere Spielerinnen in eine ganze Karriere packen, hat Jule Brand mit 20 Jahren erlebt. Im kicker-Interview (Donnerstagausgabe) spricht sie über die WM und den Status als Talent.

Australien? Na klar. "Ich weiß nur, dass es dort Kängurus gibt", sagt Jule Brand - so richtig vorbereiten konnte sich die Nationalspielerin auf das Land, das gemeinsam mit Neuseeland die Weltmeisterschaft ausrichten wird, noch nicht. Am 11. Juli wird die DFB-Auswahl um Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg in Richtung Down Under abheben. Und wenn nicht alles schiefgeht, ist Brand mit an Bord.

Denn in den vergangenen beiden Jahren erarbeitete sich die Offensivspielerin einen immer wichtigeren Status. "Was damals nach meinem ersten Länderspiel im April 2021 gegen Australien in Wiesbaden passiert ist, war schon verrückt", sagt Brand im kicker-Interview. Ein Tor und eine Vorlage steuerte sie damals bei, rückte plötzlich in den Fokus der Öffentlichkeit und wechselte anschließend zum Top-Klub VfL Wolfsburg.

"Das ging schon alles ziemlich rasant und in einem sehr kleinen Zeitraum", findet Brand, die mit den Niedersächsinnen in ihrer ersten Saison gleich Pokalsiegerin wurde und außerdem die Meisterschaft und den Champions-League-Titel knapp verpasste. Im vergangenen Jahr gehörte sie außerdem bereits zu dem Team, das in England Vize-Europameister wurde.

"Jetzt muss ich meine Leistungen immer wieder bestätigen"

Angesichts von 31 Länderspielen sieht sich die 20-Jährige auch nicht mehr im Talente-Status. "Bei meinem

ersten Einsatz für die Nationalmannschaft hatte niemand etwas von mir erwartet", sagt Brand. Das sei jetzt anders. "Ich bin kein Talent mehr", betont Brand, die mit gestiegenen Erwartungshaltungen kämpft. "Jetzt muss ich meine Leistungen immer wieder bestätigen. Damit habe ich eine Zeit lang auch gehadert."

