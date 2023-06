Brand auf Arena-Großbaustelle in München

Eine neue Sportarena entsteht derzeit im Münchner Olympiapark. Im Untergeschoss der Großbaustelle bricht am Mittwoch ein Feuer aus. Mehrere Arbeiter wurden zwischenzeitlich vermisst.

Einsatzfahrzeuge der Feuerwehr an der Arena-Baustelle in München. picture alliance/dpa

Auf der Großbaustelle für eine neue Sportarena im Münchner Olympiapark ist am Mittwoch ein Brand ausgebrochen. 14 Arbeiter wurden nach Ausbruch des Feuers zunächst vermisst, wie die Münchner Berufsfeuerwehr mitteilte. Sie konnten von Einsatzkräften gerettet werden und wurden noch am Brandort medizinisch versorgt.



Das Feuer war den Angaben zufolge im Bereich der Tiefgarage ausgebrochen. Die genaue Ursache des Brands wie auch die Höhe des Schadens war zunächst noch unklar. Der Betreiber der geplanten Sportarena teilte auf Twitter mit, im Untergeschoss der Baustelle seien Dämmstoffe in Brand geraten.

Mehr als 70 Einsatzkräfte vor Ort

Der Brand konnte bereits nach kurzer Zeit gelöscht werden. Die Feuerwehr nutze anschließend Großlüfter, um den verrauchten Bereich zu lüften. Mehr als 70 Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst waren demnach vor Ort.



In der im Bau befindlichen Sportarena sollen künftig unter anderem Eishockey- und Basketball-Spiele der Münchner Teams, darunter die des deutsche Eishockey-Meister EHC Red Bull München sowie der Basketballer des FC Bayern, ausgetragen werden. Der Abschluss der Bauarbeiten für die Arena mit bis zu 11 500 Plätzen ist für das Frühjahr 2024 geplant.