Brancao, Maierhofer und Co.: Die Teilnehmer am UEFA-Pro-Diplom-Kurs

Die Teilnehmer am UEFA-Pro-Diplom 2024/25 stehen fest. Mit dabei ist auch Liese Brancao und ist damit die dritte Frau, die diese Ausbildung absolvieren wird. Auch Ex-Kicker Stefan Maierhofer und Rapids Co-Trainer Stefan Kulovits nehmen teil.

Der ÖFB hat am Samstag die Teilnehmer am UEFA-Pro-Diplom 2024/25 bekanntgegeben. Insgesamt 13 Trainer werden am Kurs teilnehmen. Mit Liese Brancao wird zudem die dritte Frau nach Teamchefin Irene Fuhrmann und Maria Wolf an der höchsten Trainerinnenausbildung in Österreich teilnehmen.

Außerdem mit dabei sein werden Ex-ÖFB-Teamspieler Stefan Maierhofer, Rapids Co-Trainer Stefan Kulovits, Horn-Trainer Philipp Riederer, ZSKA-Sofia-Trainer Aleksandar Gitsov, Red Bull Salzburgs Co-Trainer Alexander Hauser und Akademie-Trainer Daniel Beichler und Wilko Bauer, Sturm-Frauen-Trainer Sargon Duran, Amstetten-Trainer Patrick Enengl, Rieds Co-Trainer Mark McCormcik, LASK-Amateure-Trainer Luka Pavlovic und der aktuell vereinslose Dominik Glawogger.

Erstmals wurde im Aufnahmeverfahren auch eine Mindestpunkteanzahl eingeführt. Nur Bewerber, die diese Marke erreichen oder übertreffen, werden in den Kurs aufgenommen. Alle Kandidaten haben einen umfassenden Bewerbungsprozess durchlaufen. Die Ausbildung umfasst ca. 400 Ausbildungseinheiten, das erste Modul wird im Sommer 2024 stattfinden.

Das UEFA-Pro-Diplom ist die international höchstmögliche Trainerausbildung und berechtigt zur europaweiten Trainertätigkeit in der obersten Spielklasse. Ziel dieser Ausbildung ist es, Trainern mit UEFA-A-Diplom und mehrjähriger Erfahrung im Leistungssport die Möglichkeit zu geben, ihr Wissen zu vertiefen und sie auf die Aufgaben, die der internationale Fußball an Profitrainer stellt, vorzubereiten.