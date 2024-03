Brancao im Interview: "Die Richtung stimmt, das Tempo ist langsam"

Liese Brancao ist als SKN-Erfolgstrainerin maßgeblich am Aufschwung des österreichischen Frauenfußballs beteiligt. Im Interview mit dem kicker erklärt die Brasilianerin, warum sie "komplett verliebt in dieses Land" ist. Wunschlos glücklich ist sie freilich nicht.

Liese Brancao führte den SKN St. Pölten zwei Mal in Folge in die Gruppenphase der Champions League. SKN/Tom Seiss

Frau Brancao, Drittligist Rapid hat im ersten Heimspiel gegen Traiskirchen mehr Zuschauer als der SKN St. Pölten beim Bundesliga-Auftakthit gegen Austria Wien. Wie ist das für Sie?

(lächelt) Ich bin froh, dass Rapid schon so einen Zustrom hat. Der ganze Frauenfußball in Österreich kann davon nur profitieren. Wir haben bei uns in der Frauen-Bundesliga bereits große Männervereine wie Austria, Sturm, Altach oder Red Bull dahinter, das ja schon die Lizenz von Bergheim hat. Aber Rapid ist der größte Traditionsverein in Österreich. Dort gibt es einfach viele Menschen, die den Verein lieben, unabhängig davon wie groß die Qualität im sportlichen Bereich ist. Ich hoffe, dass sie schnell in die Bundesliga kommen.

Geht viel weiter im österreichischen Frauenfußball?

Die letzten sechs, sieben Jahre war die Entwicklung extrem stark. Die Erfolge des Frauen-Nationalteams haben viel Schwung gebracht. Wir und Sturm haben mit unseren Champions-League-Teilnahmen auch ein bisschen geholfen. Die Richtung stimmt, das Tempo ist langsam. Österreich ist halt kein Fußball-Land. Die Menschen können hier alles schauen, was sie wollen. Das nationale Zentrum für Frauenfußball in St. Pölten ist dafür unglaublich gut. Aber es gibt auch etwas, das ich sehr schade finde.

Was denn bitte?

Es kommen keine ältere Spielerinnen aus dem Ausland hierher zurück. Carina Wenninger bei Rapid ist die Ausnahme. Und die jungen Toptalente wechseln sehr, sehr schnell nach Deutschland oder England. Aus Sicht der Spielerinnen verstehe ich das, weil die Qualität dort höher ist. Die Impulse jener Spielerinnen würden uns wiederum sehr weiterhelfen. Viele Talente wechseln auch zu früh ins Ausland, erleben dann zwei, drei Jahre viele Frustrationen und ihre Karriere bekommt einen Knick.

Wie war das damals bei Ihnen, als Sie mit Rosana von Internacional Porto Alegre nach Neulengbach kamen?

Das war ein Glücksfall. Ich war im richtigen Moment am richtigen Ort. Der Obmann von Neulengbach hat mich auf der 'Sechser'-Position spielen gesehen und wollte, dass ich mit Rosana gleich mitkomme. Ich wollte einfach nur nach Europa und habe mir gedacht, ich werde vier Jahre bleiben. Jetzt sind es 20.

Ihr wollt nicht ständig tanzen und braucht auch nicht so viel Musik wie wir Brasilianer. Liese Brancao über die österreichische Mentalität

Warum haben Sie immer wieder verlängert?

Die Organisation hier, das System, ist einfach unglaublich. Wer in Österreich viel arbeitet, bekommt alles zurück. Mir wurde gesagt, dass die Menschen in Österreich kalt sind. Das stimmt nicht. Die Kultur ist anders. Ihr wollt nicht ständig tanzen und braucht auch nicht so viel Musik wie wir Brasilianer. Aber wenn man sich anpasst, sind die Menschen super nett. Am Ende war ich schnell komplett verliebt in dieses Land.

Sie hatten aber schon Angebote aus europäischen Topligen.

Ja, zwei. Aber was ich beim SKN seit 2016 alles habe, ist auch keine Selbstverständlichkeit. Natürlich habe ich auch individuelle Ziele und werde wieder einmal etwas ausprobieren. Die Liga ist vielleicht nicht die attraktivste in Europa, aber als Trainerin kann ich mich hier enorm weiterentwickeln. Das schätze ich sehr.

Sie absolvieren gerade den UEFA-Pro-Diplom-Kurs. Abgeschlossen haben jenen in Österreich mit Irene Fuhrmann und Maria Wolf bislang erst zwei Frauen. Macht Sie das stolz?

Es ist mir nicht wichtig, ob ich Erste, Zweite oder Dritte bin. Fußball ist noch immer sehr männlich. Vielleicht gibt es ja immer noch einige Frauen, die sich vielleicht gar nicht trauen. Wenn ich anderen Frauen zeigen kann, dass das möglich ist, dann freue ich mich.

Haben Sie ein Vorbild?

Man orientiert sich immer ein bisschen an Trainern, die eine ähnliche Spielanlage spielen lassen. Momentan schaue ich gerne Manchester City. Manchmal hat man den Eindruck, da würden Erwachsene gegen Jugendliche spielen, so groß ist die Dominanz. Andere Trainer, wie zum Beispiel Jürgen Klopp, sind von der Persönlichkeit sehr interessant. Aber Vorbild habe ich keines. Die besten Trainer sind für mich sowieso die Nachwuchs-Trainer. Alles was die ihren Spielern beibringen, können die für ihr ganzes Leben mitnehmen.

Mit der U-19-Teamspielerin Valentina Mädl haben Sie das vielleicht größte österreichische Talent in Ihren Reihen. Wann kommt für sie der richtige Zeitpunkt, ins Ausland zu wechseln?

Valentina Mädl zeigte im Herbst 2022 in der Champions League schon als noch 16-Jährige auf. GEPA pictures/Walter Luger

Ja, Vali ist das größte Talent. Ich glaube, sie sollte zunächst einmal die Schule hier abschließen. Mit ihrem Charakter, ihrer Einstellung und ihrer Qualität ist sie eine große Hoffnung für Österreich. Als sie zu uns gekommen ist, hat sie in der ersten Saison viel weniger gespielt, als sie selbst und ihr Umfeld das vielleicht erwartet haben. Aber sie hat diese Herausforderung angenommen und unglaublich viel gelernt von ihren Mitspielerinnen. Sie hat einen super Kopf, denkt viel nach. Darum bin ich mir sicher, dass sie den richtigen Zeitpunkt erwischen wird, zu einem großen Klub zu wechseln.

Mädl hat verletzungsbedingt einige Champions-League-Spiele versäumt. Carina Schlüter hat wohl am meisten aufgezeigt, sie wurde in der Gruppenphase gleich zwei Mal ins 'Team der Runde' gewählt.

Ja, Carina ist Carina. Sie hat eine Mega-Mentalität. So eine Spielerin habe ich noch nie in meinen Händen gehabt. Ella Touon und Sarah Mattner sind auch tolle Spielerinnen. Wenger! Was für eine Gruppenphase hat Claudia Wenger gespielt, sie ist eine unglaubliche Mittelfeldspielerin. Wir haben schon sehr viel individuelle Qualität in unseren Reihen und viel Potenzial. Für alle gilt, viel aus der Champions League mitzunehmen, denn jetzt geht es wieder um das Ticket für die nächste Saison.

Am Sonntag ist Austria der Auftaktgegner des SKN in der Rückrunde. Wurde die Austria im Herbst als Fünfte unter Wert geschlagen?

Ja, das sehe ich genauso. Momentan spielen sie aber sehr selbstbewusst. Ich habe ihren 3:0-Cupsieg bei Sturm Graz geschaut. Sie haben sich spielerisch stark entwickelt, sind bei Standards gefährlich und verteidigen sehr gut.

Der SKN hat hingegen als großer Favorit in Neulengbach 'erst' nach Verlängerung mit 3:1 gewonnen. Warum hat das so lange gedauert?

Ich denke, die erste Halbzeit von uns war sehr gut. Es hat nur das konsequente Spiel im letzten Drittel gefehlt, und auch die Abschlüsse. Dann wurden wir etwas ungeduldig. Nach der Champions League hatten wir eine sehr kurze Winterpause. Die war aber notwendig, denn sonst wären meine Spielerinnen 'tot'. Jetzt gilt es wieder den Rythmus zu finden. Das wird nicht so einfach.

