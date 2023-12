Braisaz-Bouchet hält Öberg-Schwestern in Schach - Preuß Siebte

Die letzte Siegerin des Biathlon-Jahres 2023 bei den Frauen heißt Justine Braisaz-Bouchet. Franziska Preuß zeigte einen fehlerfreien Massenstart und landete auf Rang sieben.

Dank vier starker Schießeinlagen hat Franziska Preuß das erste Weltcup-Wochenende nach ihrer Corona-Erkrankung mit einer weiteren Top-Ten-Platzierung beendet. Das Podest verpasste die frühere Weltmeisterin am Sonntag als Siebte im Massenstart aufgrund einer schwächeren Leistung in der Loipe um etwas mehr als eine halbe Minute.

Ganz vorn landete die Olympiasiegerin Justine Braisaz-Bouchet, die das letzte Rennen vor der Weihnachtspause ebenfalls fehlerfrei zu Ende brachte. Die Französin gewann alle drei Rennen im schweizerischen Lenzerheide. Den zweiten Platz belegte die Schwedin Elvira Öberg (2 Schießfehler) vor ihrer älteren Schwester Hanna Öberg (2).

"Ich bin sehr zufrieden, auch allgemein mit dem ersten Trimester. Ich hatte wenige Erwartungen und wenn jemand zu mir gesagt hätte, dass der siebte Platz meine schlechteste Platzierung ist, dann hätte ich das direkt unterschrieben", sagte Preuß in einem ZDF-Interview.

Vanessa Voigt lag bis zum Stehendanschlag gut im Rennen, schoss dann aber zwei Mal daneben und fiel auf den 21. Rang zurück. Teamkollegin Janina Hettich-Walz musste drei Extra-Runden drehen und kam auf dem 23. Platz ins Ziel.

Die Nachwuchsläuferinnen Selina Grotian und Johanna Puff hatten die Qualifikation für den Massenstart der besten 30 verpasst, Sophia Schneider und Hanna Kebinger waren krankheitsbedingt bereits vor dem Sprint wieder abgereist. Nun haben die Biathletinnen gut zwei Wochen Pause, ehe am 5. Januar der Heimweltcup in Oberhof startet. Schneider und Kebinger sollen zuvor noch beim Show-Rennen auf Schalke am 28. Dezember starten.

