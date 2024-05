Braig bleibt auf der Waldau

Auch David Braig wird in der nächsten Saison das Trikot der Stuttgarter Kickers tragen. Der 32-jährige Stürmer, der im Winter 2020 vom SSV Ulm 1846 auf die Waldau kam, erzielte seitdem in 64 Spielen 27 Tore für die Blauen. "Die kommende Zeit wird spannend und ich werde alles für den Erfolg der Kickers geben", so Braig.