Bradys Marken und Rams-Errungenschaften: Elf Erkenntnisse aus Week 14

Tom Brady trägt sich weiter fleißig in die NFL-Geschichtsbücher ein, während die Rams ihren Trainer und neuen Quarterback feiern. Best of NFL 2021, Week 14 ...

Sind mit den Rams wieder in der Spur: Head Coach Sean McVay (li.) und Quarterback Matthew Stafford. imago images/ZUMA Wire

1. Ein Mann stand an diesem Spieltag über dem Rest. Sein Name: Tom Brady. Der siebenmalige Super-Bowl-Sieger avancierte beim 33:27-Overtime-Sieg gegen die Buffalo Bills zum Quarterback mit den meisten erfolgreichen Pässen (7156, damit vor Drew Brees).

2. Doch nicht nur das: Bradys finaler Pass in der Verlängerung sollte sein exakt 700. Touchdown-Wurf seiner Karriere sein (617 in 314 Regular-Season-Spielen und 83 in 45 Play-off-Partien), mit dem er dann auch seine ganz persönliche Siegesbilanz bei Duellen mit den Bills auf famose 33:3 ausbaute.

3. Mit der Bilanz von 10:3 sind die Tampa Bay Buccaneers damit klarer Erster in der NFC South, das Play-off-Ticket wird dem Team nicht mehr zu nehmen sein. In der gesamten NFC rangieren derweil die Green Bay Packers (ebenfalls 10:3) nach dem 45:30 in Chicago ganz oben.

4. Mit dem Triumph über die Bears unterstrich auch Packers-Ass Aaron Rodgers (über 300 Yards, vier TD-Pässe) mal wieder, der Schreck Chicagos zu sein. Mit nunmehr 61 Touchdown-Würfen gegen die Bären hat "A-Rod" nun mehr TDs gegen "Windy City" vorzuweisen als jeder andere Spielmacher der NFL-Geschichte - zuvor war der ehemalige Green-Bay-Star Brett Favre mit 60 an der Spitze. Und: Rodgers hat nun schon sechsmal in Folge gegen seinen Lieblingsgegner gewonnen.

5. Ebenfalls dick im Geschäft sind die Los Angeles Rams, die die jüngste Schwächephase mit einem verdienten 30:23 bei den Arizona Cardinals (10:3) hinter sich ließen und zugleich selbst auf 9:4 aufstockten.

6. Mit dem Erfolg über die Cards gingen bei L.A. außerdem zwei Errungenschaften einher: Quarterback Matthew Stafford, vor der Saison von den Detroit Lions gekommen, hat mit nun neun Siegen mehr Erfolge erreicht als in den letzten beiden Spielzeiten in "Motor City" insgesamt (nur acht). Head Coach Sean McVay wird derweil auch diese Regular Season, seine fünfte, mit einer positiven Bilanz abschließen.

7. Rams-Maschine Aaron Donald steht derweil in seinem fünften NFL-Jahr ebenfalls wieder bei mindestens zehn Sacks. Der Defensive Tackle ist damit wieder einmal einer der besten Attacker der Liga, wird allerdings aktuell von einem phänomenalen Rookie übertroffen. Cowboys-Profi Micah Parsons nämlich steht bereits bei zwölf Sacks, 57 Solo Tackles, 17 Tackles for Loss und 27 Quarterback Hits.

8. Obwohl die Atlanta Falcons bei Zusammenrechnung aller Punkte auf ein Verhältnis von minus 108 kommen, steht das Team um Matt Ryan mit einer Bilanz von 6:7 noch immer in durchaus aussichtsreicher Play-off-Stellung (Washington wäre gerade ebenfalls mit 6:7 dabei).

9. Apropos Endrunde: In der gesamten AFC könnte es im Kampf um die begehrten Januar-Football-Tickets enger kaum zugehen. Zwischen dem aktuellen Sechsten Indianapolis (7:6) und dem 13. Miami (6:7) liegt nur ein Sieg Unterschied. Teams wie die Bills (7:6), Browns (7:6), Bengals (7:6), Broncos (7:6), Steelers (6:6:1) und Raiders (6:7) kämpfen hier fleißig mit.

10. Ganz oben in der AFC thronen derzeit weiterhin die New England Patriots mit 9:4, sind nach der aktuell spielfreien Woche aber von den immer stärker werdenden Kansas City Chiefs (9:4) unter Druck gesetzt worden. Das Team um Star-Quarterback Patrick Mahomes hat mit dem überdeutlichen 48:9-Sieg gegen die Las Vegas Raiders bereits den sechsten Sieg am Stück eingefahren.

11. Für wen es in dieser Saison ganz und gar nicht laufen mag, ist Trevor Lawrence. Der First Overall Pick des diesjährigen Drafts steht mit seinen Jacksonville Jaguars nach dem jetzigen 0:20-Shutout bei den Tennessee Titans (9:4) bei 2:11 und kommt ganz persönlich seit Week 9 mit 196 Passversuchen auf lediglich einen einzigen Touchdown-Pass. Zum Vergleich: Patriots-Ersatzmann Brian Hoyer hat im gleichen Zeitraum dieselbe Ausbeute - bei lediglich drei Passversuchen.