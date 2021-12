Bradys böse Premiere - Green Bay löst erstes Play-off-Ticket

Tom Brady bleibt punktlos, Aaron Rodgers holt Brett Favre ein. Das Wichtigste von den späten Spielen des NFL-Sonntags.

Zum ersten Mal in seiner fast 22 Jahre währenden NFL-Karriere blieb ein Team von Tom Brady am Sonntagabend (Ortszeit) in einem Heimspiel ohne einen einzigen Punkt. Die Tampa Bay Buccaneers verloren in einer Defensivschlacht mit 0:9 gegen die New Orleans Saints und verpassten dadurch den Sprung auf Platz zwei in der Conference, weil die Arizona Cardinals zuvor überraschend bei Schlusslicht Detroit verloren hatten.

Brady leistete sich eine Interception, ein Fumble und wurde gleich viermal gesackt, auf der Gegenseite avancierte unter anderem Saints-Kicker Brett Maher mit drei verwandelten Field Goals zum Matchwinner. New Orleans verbesserte seine Bilanz auf 7:7, Super-Bowl-Champion Tampa steht bei 10:4-Siegen - genau wie Arizona und Dallas.

Rodgers holt Favre ein: Packers lösen erstes Play-off-Ticket

In einem packenden Topspiel haben sich die Green Bay Packers hauchdünn mit 31:30 gegen die Baltimore Ravens durchgesetzt, die NFC North gewonnen und dadurch das erste Play-off-Ticket der Saison gelöst. Die Packers profitierten bei einem wilden Schlagabtausch davon, dass die Ravens, die ohne ihren verletzten Quarterback Lamar Jackson angetreten waren, beim Stand von 24:30 aus ihrer Sicht Sekunden vor Schluss den Touchdown erzielten, aber nicht durch ein Field Goal ausgleichen, sondern durch eine Two-Point-Conversion gewinnen wollten. Diese ging schief, und Green Bay jubelte.

Packers-Quarterback Aaron Rodgers steuerte drei Touchdown-Pässe bei, erhöhte sein Konto damit auf insgesamt 442 und zog mit Franchise-Ikone Brett Favre gleich.

49ers mittendrin im Play-off-Rennen - Bengals übernehmen Spitze

Und sonst so? Die San Francisco 49ers setzten sich vor eigenem Publikum ziemlich souverän mit 31:13 gegen die Atlanta Falcons durch, bleiben zwar Dritter in der NFC West hinter Arizona und den Los Angeles Rams, aber weiter mittendrin im Rennen um ein Play-off-Ticket. Vor allem Running Back Jeff Wilson Jr. ragte mit 110 erlaufenen Yards und einem Touchdown heraus.

In der AFC North haben die Cincinnati Bengals von der Niederlage der Ravens profitiert und die Spitze der Division mit einer 8:6-Bilanz (genau wie Baltimore) übernommen. Das Team von Quarterback Joe Burrow setzte sich knapp mit 15:10 bei den Denver Broncos durch, bei denen sich Teddy Bridgewater offenbar schwer verletzte. Der Spielmacher blieb mit Kopf- und Nackenverletzungen über Nacht im Krankenhaus.