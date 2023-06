Brady zerstreut Comeback-Gerüchte: "Ich werde sicher nicht mehr spielen"

Auch durch seinen Einstieg bei den Las Vegas Raiders war zuletzt über ein erneutes Comeback von Tom Brady in der NFL spekuliert worden. Nun hat der Quarterback dazu klar Stellung bezogen.

"Ich werde sicher nicht mehr spielen", sagte Brady in einem Interview mit der "Sports Illustrated" am Donnerstag. "Ich habe schon versucht, das klarzustellen. Und ich hasse es, mich weiterhin immer wieder dazu bekennen zu müssen, denn ich habe es den Leuten jetzt schon so oft gesagt."

Der erfolgreichste NFL-Spieler der Geschichte hatte seine Karriere am 1. Februar zum zweiten Mal für beendet erklärt, nachdem er ein Jahr zuvor nach nur eineinhalb Monaten seinen ersten Rücktritt wieder zurückgenommen und noch ein weiteres Jahr für die Tampa Bay Buccaneers gespielt hatte. Gerade diese Geschichte hatte Gerüchte aufkommen lassen, dass der mittlerweile 45-Jährige noch ein weiteres Mal zurückkehren könnte.

In den letzten Tagen waren diese Spekulationen noch weiter befeuert worden. Anfang der vergangenen Wochen war bekannt geworden, dass Brady als Anteilseigner bei den Las Vegas Raiders einsteigen wird. Deren Head Coach Josh McDaniels hatte jahrelang als Bradys Offensive Coordinator bei den New England Patriots fungiert - und gab nur kurz nach dem Einstieg bekannt, dass Jimmy Garoppolo, den die Raiders in der Offseason als neuen Quarterback verpflichtet hatten, bereits im März am Fuß operiert worden war.

Für den Fall, dass sich "Jimmy G" an diesem Fuß verletzt, könnten die Raiders den Spielmacher Berichten zufolge günstig entlassen. Der 31-Jährige hatte in der Vergangenheit immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen. Brady als Rückversicherung schien für viele Beobachter Sinn zu ergeben, falls der Quarterback tatsächlich langfristig ausfalle. Damit ein Teilbesitzer in der NFL spielen darf, hätte es aber die Zustimmung von mindestens 24 der 32 Teambesitzer benötigt, wie die Liga zuletzt gegenüber "Pro Football Talk" bestätigte.

Ich freue mich darauf, nicht mehr von Aaron Donald verfolgt zu werden. Tom Brady

Dazu wird es nun aber wohl ohnehin nicht kommen. "Ich freue mich wirklich darauf, keine Hits mehr zu kassieren und nicht mehr von Aaron Donald verfolgt zu werden", sagte der siebenmalige Super-Bowl-Sieger, der in seiner Karriere insgesamt 565 Sacks hinnehmen musste (Platz 1 der NFL-Geschichte), weiter in dem Interview. "Das Spiel ist in guten Händen. Es ist Zeit, dass es jetzt andere Jungs machen. Ich bin jetzt nur noch ein NFL-Spieler im Ruhestand, der sich darauf freut, all diese Spieler zu sehen."

Er wolle aber in anderer Rolle "die nächsten 45 Jahre meines Lebens in der NFL aktiv bleiben, wenn ich so lange lebe". Ab 2024 wird Brady als TV-Experte für "Fox Sports" arbeiten - Geldregen inklusive.