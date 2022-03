Brady wird mit den Bucs im November zu Gast in München sein

Dass Tom Brady nach seinem verkündeten Rücktritt vom Rücktritt doch wieder in der NFL auflaufen wird, ist allein schon eine große Neuigkeit. Aus deutscher Sicht folgt dabei die nächste aber sogleich auf dem Fuß.

Wie zuletzt bestätigt worden war, wird die NFL in den kommenden vier Jahren pro Saison jeweils ein offizielles Spiel der Regular Season in Deutschland ausrichten - zweimal in München, zweimal in Frankfurt. Den ersten Zuschlag für ein "Heimspiel in der Fremde" haben dabei die Tampa Bay Buccaneers erhalten, die im November in der Allianz-Arena aufschlagen werden.

Gegen wen die Bucs bei den sogenannten "NFL International Series" antreten werden, ist noch nicht bekannt. Es könnte sich aber um ein Duell mit den Kansas City Chiefs um Star-Quarterback Patrick Mahomes handeln.

ITK #8: Rodgers, Wilson, Wentz: Die irren Deals in der NFL Verrückt, verrückter, NFL! Die letzten Tage in der Liga waren wild. Unter anderem haben die Quarterbacks Russell Wilson und Carson Wentz in Blockbuster-Trades die Teams gewechselt. Wir helfen euch in dieser Folge, den Überblick über die Geschehnisse der letzten Tage zu behalten. Kucze, Detti und Shuan von der Footballerei sowie Grille vom kicker sprechen über die Transfers von Russell Wilson zu den Denver Broncos und Carson Wentz zu den Washington Commanders. Zusätzlich ist natürlich auch die Vertragsverlängerung von Aaron Rodgers bei den Green Bay Packers ein Thema, die ihm zum bestbezahlten Spieler in der Geschichte der NFL macht. Aber auch die tragische Geschichte von Calvin Ridley, der wegen eines Vergehens gegen die Wett-Regeln der NFL für ein Jahr gesperrt wurde, wird angesprochen. Genauso wie die Verteilung der Franchise Tags einzelner Teams und der prominent besetzte Markt der Free Agents. Schnallt euch an: In dieser Episode geht es um Millionen. Hunderte Millionen! Die nächste Folge von "Icing the kicker" gibt es am 24. März. Foto Credit: IMAGO / ZUMA Wire ITK #7: So läuft das NFL-Deutschlandspiel in München 24.02.2022 ITK #6: Rams am Ziel! Alles zum Super Bowl in LA 14.02.2022 ITK #5: Super Bowl: Schlüsselduelle, X-Faktoren, Keys to win 10.02.2022 #4: Super Bowl Preview, Brady-Rücktritt & Flores-Klage 03.02.2022 weitere Podcasts

Mit dem verkündeten Comeback von Tom Brady, der seinen vor etwas mehr als einen Monat offiziell gemachten NFL-Rücktritt damit wieder ad acta gelegt hat, rückt dieses Gastspiel in Deutschland nun noch mehr ins Rampenlicht.

Der "G.O.A.T." in Deutschland, in München

Schließlich wird Brady dann, soweit er nicht verletzt ist, ganz offiziell als erfolgreichster Quarterback der Geschichte im American Football auf deutschem Boden in der Heimstätte des Rekordmeisters aus München aufschlagen und im besten Fall Touchdown-Pässe werfen - eventuell eben sogar bei einem Duell mit Mahomes, mit dem sich "TB12" in der Vergangenheit schon so einige Top-Duelle geliefert hat.

Der Run auf die verfügbaren Karten, der ohnehin schon gewaltig ist, dürfte dabei ebenfalls noch mehr an Fahrt gewinnen.