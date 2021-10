Brady verliert gegen Ersatzmann: Saints feiern Coup trotz Winston-Verletzung

Tom Brady und die Tampa Bay Buccaneers haben die zweite Saison-Niederlage kassiert. Der siebenmalige Super-Bowl-Champion unterlag gegen die New Orleans Saints und einem Quarterback, der seit zwei Jahren keinen Pass mehr geworfen hatte.

Bereits in der vergangenen Saison hatten Brady und die Bucs beide Regular-Season-Spiele verloren - und auch diesmal hatte der "G.O.A.T." anfangs große Probleme mit der Saints-Defense. Im zweiten Viertel leistete sich Brady zunächst ein Fumble und kurz darauf auch noch eine Interception.

Allerdings hatte auch New Orleans Probleme auf der Quarterback-Position. Ausgerechnet beim Aufeinandertreffen mit seinem Ex-Team Tampa Bay zog sich Bradys Vorgänger Jameis Winston im zweiten Viertel eine womöglich schwerere Knieverletzung zu. Da auch Backup Taysom Hill fehlte, musste in Trevor Siemian quasi der Ersatz vom Ersatz ran. Der schlug sich aber mehr als beachtlich und führte die Saints zu einer 23:7-Führung Mitte des dritten Viertels.

Brady kommt zurück - und patzt dann entscheidend

Dann aber drehte Brady mal wieder auf und führte eine seiner gefürchteten Aufholjagden an. Insgesamt drei Touchdown-Pässe warf er, mit einer 50-Yard-Bombe auf Cyril Grayson brachte er die Buccaneers schließlich Mitte des vierten Viertels in Führung. Doch Siemian, der seit 2019 nicht mehr in der NFL aufgelaufen war, überraschte alle Beobachter und führte die Saints über das gesamte Feld, sodass Kicker Brian Johnson durch ein Field Goal erneut in Führung brachte.

Brady hatte allerdings noch genügend Zeit, um sein Team wiederum zum siegbringenden Field Goal zu bringen, doch diesmal unterlief dem 44-Jährigen ein ungewohnter Fehler. Sein Pass wurde von Saints-Corner P. J. Williams abgefangen und zum Touchdown zurückgetragen - die zweite Saison-Niederlage für die Saints mit 27:36 war perfekt.

Patriots knacken Chargers - Seahawks siegen ohne Wilson

Bradys Erbe Mac Jones gewann indes etwas überraschend das Duell zweier junger Quarterbacks mit Justin Herbert und führte die New England Patriots zu einem 27:24-Erfolg über die Los Angeles Chargers. Völlig problemlos fuhren die zuletzt kriselnden Seattle Seahawks einen Sieg ein. Auch ohne ihren Star-Quarterback Russell Wilson siegten die Hawks gegen die Jacksonville Jaguars mit 21:7, weil Ersatzmann Geno Smith zwei Passing und einen Rushing Touchdown beisteuerte. Ein von den Defensivreihen dominiertes Duell gewannen die Denver Broncos mit 17:10 gegen das Washington Football Team - auch dank gleich zweier Interceptions von Star-Safety Justin Simmons.