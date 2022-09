Brady überwindet den Angstgegner - St. Brown überragt schon wieder

#22: Wer bleibt ungeschlagen? Die spannendsten Duelle des zweiten NFL-Spieltags

Gewinner, Gewinner, Gewinner - in der heutigen Ausgabe von „Icing the kicker“ beschäftigen sich Detti, Shuan und Mario ausschließlich mit siegreichen Teams des Auftaktspieltags in der NFL. Die Jungs blicken voraus auf den Divisionsknaller zwischen Chiefs und Chargers, die Visite der Dolphins bei den Baltimore Ravens, den Auftritt von Tom Brady gegen seinen Angstgegner aus New Orleans und den Monday-Night-Knaller zwischen Eagles und Vikings. Wer behält seine weiße Weste? Hört rein! Die nächste Ausgabe von „Icing the kicker“ gibt es am 22. September. Foto Credit: IMAGO / ZUMA Wire