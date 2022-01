Brady spricht nach skurrilem Brown-Abmarsch: "Ihm helfen"

Antonio Brown wird nicht mehr für die Tampa Bay Buccaneers spielen. Das steht fest. Sein halbnackter Abmarsch in den Kabinentrakt inklusive wilder Feierei mitten beim Spiel bei den New York Jets hat für sein Aus gesorgt.

Antonio Brown ist am Sonntag beim Gastspiel bei den New York Jets im dritten Viertel einfach gegangen. Der Wide Receiver, der in der Vergangenheit schon für so viele Skandale gesorgt hat, hat laut weiterführenden US-Berichten eigentlich bei einem Play aufs Feld gesollt, hat sich der Anweisung seines Trainers Bruce Arians dann aber offenbar verweigert.

Daraufhin soll der Head Coach gesagt haben, dass der Profi gehen solle. Das hat Brown getan, sich halbnackt ausgezogen, sein Shirt sowie Handschuhe auf die Ränge des auswärtigen Stadions geworfen und sich selbst dabei gefeiert. Am Ende ist Brown dann im Spielertunnel verschwunden, wo Ordner den Athleten gar noch aufgehalten haben sollen, weil sie ihn kurz für einen Flitzer gehalten haben sollen.

Sicher ist: Die Station des Passempfängers beim amtierenden Super-Bowl-Sieger ist zu Ende. Das hat Cheftrainer Arians selbst bestätigt: "Er ist nicht länger ein Buc." Über genaue Hintergründe und detaillierte Aufklärung hat der Coach aber (noch) nicht gesprochen.

Brady äußert sich ebenfalls

"Das ist eine schwierige Situation", hat nach Spielende schließlich auch noch Buccaneers-Superstar Tom Brady, der nach langem Rückstand noch ein starkes Comeback hingelegt hat, gesagt.

Der 44-Jährige hat seinen nun Ex-Mitspieler, den er selbst ins Team geholt und sogar zwischenzeitlich bei sich daheim wohnen gelassen hat, dabei aber nicht verurteilt. "Jeder sollte tun, was er kann, um ihm zu helfen, wie er es gerade braucht. Wir alle lieben ihn. Er liegt uns sehr am Herzen", so der siebenmalige NFL-Champion. "Wir wollen ihn in seiner Bestform sehen, aber leider wird es nicht mehr in unserem Team sein."

Man habe viele Freundschaften, die halten werden, hat Brady gesagt. Er denke, das Wichtigste am Football seien die Beziehungen zu Freunden und Ihren Teamkollegen. "Sie gehen über das Spiel hinaus. Wir sollten jetzt alle mitfühlend und einfühlsam sein."