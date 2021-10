Brady siegt bei Rückkehr nach Foxborough und zieht an Brees vorbei

Die mit Spannung erwartete Rückkehr an die alte Wirkungsstätte verlief für Tom Brady glanzlos, begleitet von Pfiffen jedoch erfolgreich. Meister Tampa Bay bezwang New England knapp mit 19:17.

Beim Aufwärmen begrüßten die Fans ihn noch mit Applaus, während des Spiels musste sich Tom Brady viele Pfiffe anhören, wenn er am Ball war. Wie sonst so oft glänzen konnte der 44-jährige Quarterback der Tampa Bay Buccaneers (3:1-Siege) bei seinem Gastspiel in Foxborough nicht, und doch: Der Meister nahm den Sieg mit nach Hause, der mit 19:17 sehr knapp ausfiel.

Brady gelang kein Touchdown-Pass gegen die New England Patriots (1:3), für die er 20 Jahre gespielt und sechs Titel geholt hatte. Allerdings ist er nun der Quarterback mit den meisten Pass-Yards in der Geschichte der National Football League. Schon in der ersten Halbzeit überholte er Drew Brees, der in seiner Karriere 80.358 Yards geschafft hatte. "Nichts in diesem Sport kann erreicht werden ohne tolle Mitspieler und Trainer", sagte Brady, der nun für 80.560 Yards Raumgewinn in seiner Karriere geworfen hat.

Finaler Versuch der Patriots geht an den Pfosten

55 Sekunden vor dem Ende ging ein Field-Goal-Versuch der Patriots aus 56 Yards Entfernung an den Pfosten, der Sieg der Buccaneers war besiegelt. Der 23 Jahre junge Patriots-Quarterback Mac Jones hatte zuvor mit seiner Leistung beeindruckt und zwei Touchdown-Pässe erzielt. Zahlreiche Patriots-Profis und -Betreuer kamen nach der Partie zu Brady und klatschten ab oder umarmten ihn. Auch Patriots-Trainer Bill Belichick gratulierte ihm kurz.

Für Bradys Kumpel Rob Gronkowski, der mit den Patriots drei Super Bowls gewonnen hatte und nun ebenfalls für die Buccaneers spielt, fiel die Rückkehr an die alte Wirkungsstätte dagegen aus. Er war wegen gebrochener Rippen gar nicht erst mitgereist.

Dritter Packers-Sieg - Cardinals makellos

In weiteren Spätspielen dieser vierten NFL-Woche gingen die Green Bay Packers (3:1) und die Arizona Cardinals als Sieger vom Feld. Aaron Rodgers führte Erstere mit zwei Touchdown-Pässen auf Rückkehrer Randall Cobb (69 Receiving Yards) zum 27:17 über die Pittsburgh Steelers und damit zum dritten Sieg in Serie nach verpatztem Saisonauftakt.

Die Cardinals (4:0) triumphierten im Spiel zweier ungeschlagener Mannschaften bei den Los Angeles Rams mit 37:20 und unterstrichen ihre Ambitionen. Rams-QB Kyler Murray sammelte 268 Passing Yards und zwei TDs, Chase Edmonds überbrückte am Boden 120 Yards für die Gäste aus Arizona.

Lesen Sie auch:

Die Jets haben es geschafft! - Mächtige Cowboys und ein servierter "40-Burger"