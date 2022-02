Brady meldet sich zu Wort: "Ich gehe noch durch den Prozess"

Erstmals nach den Berichten über sein anstehendes Karriereende hat Tom Brady sich zu Wort gemeldet - ein klares Bekenntnis zu seiner Zukunft aber vermieden.

"Ich gehe noch durch den Prozess", sagte Brady am Montag im Podcast "Let's Go!". "Manchmal braucht es etwas Zeit, um herauszufinden, wie du fühlst und was du tun willst. Ich denke, wenn die Zeit gekommen ist, werde ich bereit sein, eine Entscheidung in die eine oder andere Richtung zu treffen."

Es ist das erste Mal, dass Brady sich selbst zu den eindeutigen Berichten äußert, die am Samstag sogar die NFL selbst dazu veranlasst hatten, das Karriereende des 44-Jährigen zu vermelden. Bradys Vater sowie sein Berater hatten noch am Samstag dementiert, dass eine Entscheidung gefallen sei.

"Es trifft immer zu, dass ich verantwortlich bin für was ich sage und tue und nicht, für was andere sagen oder tuen", sagte Brady zu den Berichten. "Wir leben im Zeitalter der Information, Menschen wollen den Nachrichten voraus sein und ich verstehe das total. Ich verstehe total, dass das die Umgebung ist, in der wir uns befinden. Aber ich schaue nur von Tag zu Tag. Ich versuche, jeden Tag mein Bestes zu geben, die Dinge zu bewerten, wenn sie passieren und ich versuche, eine gute Entscheidung für mich und meine Familie zu treffen."

Medienberichte von Insidern hatten darauf hingewiesen, dass Brady die klare Absicht habe, seine Laufbahn zu beenden, dies aber selbst verkünden möchte. Die Berichte seien ihm nun zuvorgekommen. Agent Don Yee hatte angekündigt, Brady werde sich "bald" zu seiner Zukunft äußern, auf einen Zeitpunkt wollte sich Brady aber nicht festlegen. "Ich weiß nicht. Ich werde es wissen, wenn die Zeit gekommen ist", sagte er im Podcast. "Ich werde mich nicht hetzen."