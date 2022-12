Brady krönt Aufholjagd drei Sekunden vor Schluss

Mit zwei Touchdown-Pässen in den letzten drei Minuten hat Tom Brady die Tampa Bay Buccaneers zu einem Comeback-Sieg gegen die New Orleans Saints geführt.

Oops, I did it again: Tom Brady feierte den 56. späten Comeback-Sieg seiner illustren Karriere. Getty Images

Kurz vor Schluss hatte es im NFC-South-Duell noch schlecht ausgesehen für Brady und die Bucs, die 3:16 im Hintertreffen lagen. Das Spiel hatte den 45-Jährigen sichtlich frustriert. Ein unzufriedener Brady saß fluchend auf der Ersatzbank und schimpfte mit seinen Teamkollegen. Nur um dann vor den Augen von Baseball-Star Aaron Judge doch noch zur Aufholjagd anzusetzen.

Drei Minuten vor Schluss warf Brady einen 1-Yard-Touchdownpass auf Rookie-Tight-End Cade Otton - 10:16. Die Saints-Offensive um Ersatz-QB Andy Dalton brachte keinen vernünftigen Drive zustande. 2:29 Minuten vor Schluss bekam Brady den Ball zurück. Drei Sekunden vor dem Ende fand er mit Rachaad White erneut einen Rookie in der Endzone. Nach verwandeltem Extrapunkt stand es 17:16 für die Bucs.

Drei Sekunden vor Schluss - so spät hatte selbst Brady in seiner illustren Karriere noch nie ein Spiel gedreht. Dabei kennt er sich mit Comeback-Siegen aus: Bereits zum 56. Mal drehte der siebenmalige Super-Bowl-Gewinner eine Partie noch mit einem Drive in Schlussviertel oder Verlängerung. Bestwert in der NFL-Historie.

"Genau wie geplant": Nach dem Spiel ist Brady zu Scherzen aufgelegt

"Genau wie geplant", scherzte ein erleichterter Brady nach dem Sieg gegen Angstgegner New Orleans, der für die Buccaneers in der NFC South enorm wichtig war. Ein Saints-Sieg hätte dafür gesorgt, dass alle Teams in der schwachen NFC South eine negative Bilanz gehabt und eng beieinander gestanden hätten. So liegt Tampa Bay mit 6:6-Bilanz vorne und hätte einen Play-off-Platz Stand jetzt sicher.

"Wir haben viele Dinge einfach nicht gut genug gemacht, um Angriffe am Leben zu halten", sagte Brady. "Aber am Ende haben wir ein paar Aktionen gehabt, und darauf kommt es an." Wer wüsste das besser als er.