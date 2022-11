Brady in der Allianz-Arena: Alles zum München-Spiel bei "Icing the kicker"

#30: NFL Preview - ALLES zum NFL-Spiel in München!

Endlich ist es soweit! Die NFL gastiert in Deutschland. Wir erzählen euch alles, was ihr zu dem Spiel zwischen den Tampa Bay Buccaneers und den Seattle Seahawks in der Münchener Allianz Arena wissen müsst. Wie ist dieses Ereignis historisch einzuordnen, welche Bedeutung hat es für die Rolle des Sports in Deutschland, auf welche Events abseits des Platzes können sich die Fans freuen? Natürlich blicken Michael, Grille, Jan und Detti auch auf die sportlichen Aspekte des Spiels. Kann Tom Brady die Saison für die Buccaneers noch herumreissen? Sind die Seahawks ein ernstzunehmender Playoff-Kandidat? Was sind die wichtigsten Matchups der Partie? Zudem gibt es natürlich noch einen Ausblick auf die Spitzenduelle des Spieltags: Die Los Angeles Chargers bei den San Francisco 49ers sowie der Auftritt der Buffalo Bills zuhause gegen die Minnesota Vikings. „Icing the kicker” gibt’s wöchentlich! Jeden Donnerstag beim Podcast-Dealer eures Vertrauens oder in der brandneuen Footballerei-App! Foto Credit: IMAGO / ZUMA Wire