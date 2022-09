Brady gegen Rodgers und ein Kracher im Osten: Jetzt die neue Folge "Icing the kicker" hören!

Die neue NFL-Saison ist gerade einmal zwei Wochen alt und hat trotzdem schon wieder reichlich Spektakel geboten. Auch in Week 3 steht einiges auf dem Programm - unter anderem das Duell zweier Quarterback-Legenden.

Die Buffalo Bills wurden ihren Vorschusslorbeeren in dieser Saison bislang vollauf gerecht. Zwei hohe Siege fuhr das Team um Quarterback Josh Allen ein, erzielte dabei die meisten Punkte der NFL. Etwas überraschender ist es da schon, dass die Miami Dolphins mit einer 2:0-Bilanz in das direkte Duell gegen den AFC-East-Rivalen gehen. Bei der furiosen Aufholjagd gegen die Baltimore Ravens brannte Tua Tagovailoa gemeinsam mit seinen Top-Receivern Tyreek Hill und Jaylen Waddle ein Sechs-Touchdown-Feuerwerk ab. Doch bestehen die Dolphins auch gegen die Bills?

Duell der Quarterback-Giganten

Nicht nur dieser Frage nimmt sich das Panel um Moderator Alex "Kucze" von Kuczkowski, Footballerei-Experte Coach Shuan und kicker-Redakteur André Dersewski in der neuen Folge von "Icing the kicker" an. Auch das Duell der beiden Quarterback-Giganten ist natürlich ein Thema: Tom Brady gegen Aaron Rodgers - mehr Prestige geht fast nicht. Wer behält in Florida beim Duell Tampa Bay Buccaneers gegen Green Bay Packers die Oberhand?

#23: NFL Preview – Brady vs. Rodgers: Wer gewinnt das Giganten-Duell? Vorhang auf für Woche 3 in der NFL. Shuan, André und Kucze blicken für euch auf die spannendsten Duelle des Wochenendes. Darunter das Aufeinandertreffen zwischen den Quarterback-Giganten Tom Brady und Aaron Rodgers. Bradys Tampa Bay Buccaneers und Rodgers Green Bay Packers messen am späten Sonntagabend unserer Zeit ihre Kräfte. Wer setzt sich durch? Und ist es womöglich das letzte Mal, dass sich Brady und Rodgers auf dem Rasen als Konkurrenten gegenüber stehen? Zusätzlich werden diese drei Spiele etwas genauer unter die Lupe genommen: Miami Dolphins vs. Buffalo Bills, Arizona Cardinals vs. Los Angeles Rams und New York Giants vs. Dallas Cowboys im Monday Night Game. Wer unserer Meinung nach in diesen Spielen als Sieger vom Platz geht? Hört selbst… In der Abschluss-Rubrik „Upset Picks der Woche” bereiten wir euch dann noch auf eventuelle Überraschungsergebnisse in NFL Week 3 vor. Und hier noch der von uns angesprochene Twitter Account mit den selbstgemalten Bildern von Jimmy Garoppolo: https://twitter.com/ritaoak_art WICHTIGE INFO: „Icing the kicker” gibt’s ab sofort wieder wöchentlich! Jeden Donnerstagnachmittag beim Podcast-Dealer eures Vertrauens! Foto Credit: IMAGO / ZUMA Wire #22: Wer bleibt ungeschlagen? Die spannendsten Duelle des zweiten NFL-Spieltags 15.09.2022 #21: NFL-Start! Previews auf die Topspiele in Week 1 08.09.2022 #20: NFL Preview – Im Westen nix Neues? AFC & NFC West 01.09.2022 #19: NFL Preview - Was geht im hohen Norden? AFC & NFC NORTH 11.08.2022 weitere Podcasts

So richtig kamen die Los Angeles Rams bislang noch nicht in Fahrt, Quarterback Matthew Stafford warf in den ersten beiden Spielen schon fünf Interceptions. Läuft es für den amtierenden Super-Bowl-Champion bei den Arizona Cardinals besser - oder erleben wir die nächste Kyler-Murray-Show?

"Icing the kicker": Die neue Folge ist ab sofort verfügbar auf der kicker-App, der kicker-Website - und überall, wo es Podcasts gibt. IMAGO/ZUMA Wire

Monday Night Football macht diesmal in der NFC East Station: Die New York Giants, erstmals seit 2016 mit zwei Siegen gestartet, empfangen die Dallas Cowboys, die auch ohne ihren verletzten Quarterback Dak Prescott zuletzt erfolgreich waren. Auch weil Defensive Rookie of the Year Micah Parsons absolut nicht zu stoppen war. Gelingt das den Giants im Divisionsduell besser? Neun der letzten zehn Vergleiche mit den Cowboys haben sie verloren.

Was werden die "Upsets der Woche"?

Welche Spiele nennen die Experten diesmal in der Kategorie "Upsets der Woche"? Auf welche Duelle schielen sie in Week 3 noch? Und warum kommt das Gespräch plötzlich auf Shuans Malkünste? Antworten gibt es in der neuen Folge von "Icing the kicker". Jetzt wöchentlich. Die neue Podcast-Folge gibt es immer donnerstags als perfekte Vorbereitung auf das Wochenende in der NFL.

Über Feedback, Fragen, Wünsche oder Anregungen freuen wir uns. Schreibt an info@kicker.de oder kontaktiert uns auf unseren Social-Kanälen.

"Icing the kicker" ist verfügbar auf der kicker-App, der kicker-Website sowie auf Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon Music, Deezer.