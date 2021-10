Brady erwischt Sahne-Tag - Packers gewinnen Kicker-Drama

Er kann es noch immer, Tom Brady ist noch immer eine Klasse für sich, das demonstrierte der Quarterback am fünften NFL-Spieltag eindrucksvoll. Bei den Packers kam es gegen die Bengals mitunter zu skurrilen Szenen.

Amon-Ra St. Brown muss mit den Detroit Lions auch nach dem fünften Anlauf weiter auf den ersten NFL-Sieg seiner Karriere warten. Bei auslaufender Uhr gelang den Minnesota Vikings am Sonntag das siegbringende Field Goal zum 19:17 gegen die Lions, die selbst erst kurz vor Ende der Partie 17:16 in Führung gegangen waren. Der deutsch-amerikanische Receiver St. Brown fing Pässe über 65 Yards. Wie die Jacksonville Jaguars bleiben die Lions damit auch nach fünf Partien ohne Sieg in der National Football League. Die Jaguars unterlagen den Tennessee Titans 19:37 und haben nun saisonübergreifend sogar 20 Partien in Serie verloren.

Neuer Rekord für Rekordmann Brady

Der Stuttgarter Jakob Johnson holte hingegen einen Sieg und gewann mit den New England Patriots 25:22 gegen die Houston Texans. Auf dem Weg zum zweiten Saisonsieg hatten die Patriots gegen die derzeit strauchelnden Texans aber lange große Schwierigkeiten und lagen zwischenzeitlich mit 13 Punkten in Rückstand.

Beim 45:17 von Super-Bowl-Champion Tampa Bay Buccaneers gegen die Miami Dolphins hatte Quarterback-Superstar Tom Brady einen ganz starken Tag. Er warf Pässe über 411 Yards und für fünf Touchdowns - eine solche Ausbeute hatte er nach Angaben von US-Medien noch nie.

Packers gewinnen wilde Partie - Bengals-Sorgen um Burrow

Völlig skurrile Züge nahm das Duell der Cincinnati Bengals mit den Green Bay Packers an. Sowohl der erfahrene Kicker Mason Crosby als auch sein Gegenüber Rookie Evan McPherson hatten beide mehrmals das "Game-Winning-Field-Goal" auf dem Schuh. Doch beiden versagten die Nerven: Fünf FG-Versuche in Folge gingen in diesem verrückten Spiel daneben.

Am Ende rehabilitierte sich Packers-Kicker Crosby nach drei versemmelten Field Goals und einem verpassten Extra-Point mit dem spielentscheidenden Kick auf 49 Yards zum 25:22-Sieg in der Verlängerung. Neben dem Frust über den greifbaren und doch verpassten Sieg, sorgen sich die Bengals auch um ihren Quarterback. Joe Burrow kassierte einen harten Hit und landete unsanft mit dem Helm zuerst auf dem Boden. Der First-Overall-Pick aus 2020 beendete die Partie (281 Yards, 2 Touchdowns, 2 Interceptions), wurde im Anschluss aber mit einer noch nicht genauer benannten Halsverletzung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

Zuvor hatten sich bereits die Falcons in den London Games im Tottenham Hotspur Stadium gegen die Jets durchgesetzt.