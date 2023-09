Bozic entzündet in Chemnitz den ersten Hoffnungsfunken

Nach zwei Siegen in Folge muss der Chemnitzer FC weiter an seiner harmlosen Offensive arbeiten, während sich die hinteren Reihen trotz einiger Umstellungen momentan überraschend stabil präsentieren.

Diese Bilanz überrascht selbst den als Fußballprofi sehr erfahrenen, als Trainer noch Erfahrungen sammelnden CFC-Chefcoach Christian Tiffert: Obwohl ihm seit Wochen zahlreiche Defensivspieler verletzt fehlen, steht hinten die Null. In den vergangenen vier Partien musste Torhüter David Wunsch nur einmal hinter sich greifen: beim 0:1 gegen Chemie Leipzig. "Wir hatten zuletzt in unserer Fünferkette mit Niclas Walther und Felix Müller lediglich zwei etatmäßige Verteidiger auf dem Platz", betont Tiffert. Er weiß: "Das A und O im Trainergeschäft ist Improvisation."

Das Improvisieren ist dem ehemaligen Bundesligaprofi bis jetzt sehr gut gelungen. Niclas Erlbeck und Roman Eppendorfer, zwei defensive Mittelfeldspieler, helfen hinten aus. Nach dem Ausfall von Manuel Reutter beorderte Tiffert gegen Lok Leipzig und den Berliner AK 07 Leon Damer auf die rechte Abwehrseite. Der war vom Halleschen FC nachverpflichtet worden, um den Offensive zu stärken.

Kochs erste Minuten

Nach dem Platzverweis von Eppendorfer am Freitagabend beim 1:0-Sieg gegen den BAK muss Tiffert am Samstag im Heimspiel gegen den BFC Dynamo erneut seine Kreativität beweisen. Eppendorfer spielte zuletzt im Abwehrzentrum. Und das extrem zuverlässig. Ob Jan Koch, der in Berlin seine ersten Minuten in dieser Saison bestritt, in die Startelf rückt, ließ Tiffert offen: "Jan war lange raus und ist erst seit Anfang der vergangenen Woche wieder im Mannschaftstraining. Ich habe als Trainer auch eine Verantwortung den Spielern gegenüber."

Die Abwehr steht. Der Schuh drückt in der Offensive. Erst vier Tore, darunter ein Foulelfmeter, haben die Chemnitzer erzielt. Eine Quote, die ausbaufähig ist. Dejan Bozic hat beim BAK das erste Tor aus dem Spiel heraus erzielt. Ein kleiner Hoffnungsfunke. Ansteigende Form zeigt auch der schnelle, dribbelstarke Stephan Mensah, der an guten Tagen von seinen Gegenspielern schwer zu stoppen ist. Damer sorgt trotz seiner Defensivaufgaben zudem für viel Belebung in der Offensive.

Was den Sachsen fehlt, ist die Effizienz vor dem gegnerischen Tor. Daran arbeitet Tiffert mit seinen Jungs. "Selbst in der Phase, als es punktetechnisch weniger gut für uns lief, hatte ich im Training immer den Eindruck, dass sie sehr viel wollen. Keiner hat sich beklagt oder ist in Selbstmitleid zerflossen. Wir haben ein hohes Energie-Level. Jeder weiß: Die Dinge laufen nicht von allein", lobt der Chefcoach, der seit dem 1. März 2022 im Amt ist.

Tiffert verfällt nach zwei 1:0-Siegen in Folge nicht in Euphorie. "Wir haben gewonnen, aber nicht den Megalauf. Den müssen wir uns erst erarbeiten", betont der 41-Jährige.