Bozic: Auf dem Weg zu alter Stärke

Die Offenbacher Kickers sind gut aus den Startlöchern gekommen und damit auf Rang zwei geklettert. Das liegt auch an Dejan Bozic, der nach seiner langwierigen Verletzung in der Hinrunde wieder in Form findet.

Dejan Bozic (links, Archivbild) konnte gegen Freiberg mal wieder treffen. IMAGO/Beautiful Sports